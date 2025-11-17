Κρήτη: Θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα στο Ηράκλειο - Real.gr

Ακόμα ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Κρήτη με θύμα έναν άνδρα που ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις έξι το πρωί της Δευτέρας στον επαρχιακό δρόμο από τα Πεζά προς το Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, στην διακλάδωση που οδηγεί στο χωριό Αστρίτσι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκαν δύο οχήματα με αποτέλεσμα ν’ ανασυρθεί ένας άνδρας νεκρός και δύο ακόμα άτομα να τραυματιστούν.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τους τραυματίες, ενώ η τροχαία ερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.