Κρήτη: Θρίλερ με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού - Τι ερευνούν οι Αρχές - Real.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού στο Ηράκλειο της Κρήτης, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από τις 8 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το τελευταίο στίγμα του κινητού του εντοπίζεται στις 9 Δεκεμβρίου, σε κοντινή απόσταση από εκεί που βρέθηκε το αυτοκίνητο του, σε ένα αδιέξοδο στο χωριό Φρε σε υψόμετρο 220 μέτρων, στον Αποκόρωνα Χανίων, χιλιόμετρα μακριά από το Ηράκλειο εκεί όπου ζούσε μόνος του.

Το όχημα εντοπίστηκε με ανοικτά παράθυρα, χωρίς κλειδιά ή άλλα αντικείμενα μέσα.

Την εξαφάνιση του 33χρονου με καταγωγή από την Θεσσαλονίκη, δήλωσε ο πατέρας του ο οποίος εξέφρασε φόβους, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, για την ζωή του γιου του.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές ο 33χρονος ειδικευόμενος γιατρός, λάμβανε φαρμακευτική αγωγή λόγω ψυχολογικών προβλημάτων που φέρεται να αντιμετώπιζε.

Πού εστιάζουν οι έρευνες

Από την πρώτη εικόνα που έχουν οι αστυνομικοί δεν προκύπτει να είχε διαφορές με κάποιον γι αυτό και οι έρευνες εστιάζουν μήπως δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει ή ακόμα και αν έχει κάνει κακό στον εαυτό του.

Οι αρχές ερευνούν οποιοδήποτε σημείο για να καταφέρουν να τον εντοπίσουν.

Στις έρευνες μάλιστα συμμετέχουν στελέχη της ΕΜΑΚ, ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος, ακόμα και drone.