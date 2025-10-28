Κρήτη: Την έπιασε από το λαιμό και τη χτυπούσε στο πρόσωπο - Real.gr

Ήρθαν στην Κρήτη για να βρουν μία καλύτερη τύχη και εκείνος κατέληξε στα κρατητήρια και η σύντροφος του με χτυπήματα στο πρόσωπο και σε όλο της το σώμα στο νοσοκομείο.

Ο λόγος για ένα ζευγάρι που διαμένει στην περιοχή της Χερσονήσου και το βράδυ της Δευτέρας οι φωνές της γυναίκας ξεσήκωσαν τους γείτονες, οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία, όπως αναφέρει το patris.gr.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 24χρονο από το Σουδάν, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία της συντρόφου του την έπιασε από το λαιμό και τη χτυπούσε στο πρόσωπο και στο σώμα με χέρια και πόδια.

Η γυναίκα από τη Σομαλία πήγε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.