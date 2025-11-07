Κρήτη: Τον έπιασαν με τα κοσμήματα πριν επιβιβαστεί στο πλοίο - Real.gr

Λίγο πριν επιβιβαστεί με το αυτοκίνητό του στο γκαράζ του πλοίου που θα τον μετέφερε στην Αθήνα, εντοπίστηκε χθες βράδυ από στελέχη του Κεντρικού λιμεναρχείου Ηρακλείου ένας 39χρονος Κρητικός, ο οποίος φέρεται να είχε εξαπατήσει ηλικιωμένα άτομα στην Κρήτη, καταφέρνοντας να αποσπάσει κοσμήματα από ανυποψίαστους πολίτες.

Αν και δεν έχει γίνει γνωστή η μεθοδολογία του 39χρονου, οι λιμενικοί του Ηρακλείου είχαν το νου τους μετά και το σήμα για αναζήτησή του από τις Διωκτικές Αρχές του Ρεθύμνου, όπως αναφέρει το patris.gr.

Ο 39χρονος ακινητοποιήθηκε και βρέθηκαν και τα κοσμήματα, ενώ μεταφέρθηκε στην Αστυνομία του Ρεθύμνου που διενεργεί την προανάκριση και κατάφερε να φτάσει στην ταυτότητά του.

Το σημαντικό είναι, όπως λένε οι πληροφορίες, ότι στην κατοχή του βρέθηκαν και τα κοσμήματα που αφαίρεσε από τα θύματά του.