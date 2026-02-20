Κρήτη: Του έκλεισαν ραντεβού και τον ξυλοκόπησαν – Στο νοσοκομείο ένας 19χρονος - Real.gr

Επίθεση από άτομα νεαρής ηλικίας, ένα εκ των οποίων μάλιστα ανήλικο, δέχθηκε χθες το βράδυ στα Μάλια ένας 19χρονος.

Τα χτυπήματα που δέχτηκε από την παρέα των δραστών είχαν ως αποτέλεσμα ο 19χρονος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 19χρονος και τα άτομα που του επιτέθηκαν, με καταγωγή από χωριό του δήμου Χερσονήσου, γνωρίζονται από παλιά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας εξ αυτών του τηλεφώνησε, λέγοντάς του ότι θα πρέπει να βρεθούν για να μιλήσουν.

Σε εξωτερικό χώρο των Μαλίων ο 19χρονος συνάντησε τους νεαρούς και τότε ξεκίνησε η επίθεση σε βάρος του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο λόγος της φασαρίας σχετίζεται με μία κοπέλα, συγγενή του ενός εκ των δραστών.

Ο 19χρονος προχώρησε σε καταγγελία και αστυνομικοί προχώρησαν σε συλλήψεις κάποιων εκ των δραστών

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν χθες (19.02.2026) τρεις ημεδαποί, μεταξύ των οποίων και ανήλικος κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της πρόκλησης σωματικών βλαβών και παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα , βραδινές ώρες χθες (19.02.2026) 19χρονος ημεδαπός κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου ότι νεαρά άτομα λόγω προσωπικών διαφορών, του προκάλεσαν σωματικές βλάβες.

Αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας εντόπισαν και συνέλαβαν δυο ημεδαπούς (19χρονο και ανήλικο) κατηγορούμενους για απλές σωματικές βλάβες.

Επίσης ταυτοποίησαν δυο ακόμα ημεδαπούς ενώ συνέλαβαν και 49χρονο ημεδαπό κηδεμόνα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν Αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.