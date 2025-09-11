Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης που σκότωσε την 23χρονη - Real.gr

Quantcast
13:05, 11/09/2025
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στα Μάλια και στο οποίο βρήκε τον θάνατο μια 23χρονη.

Σε βίντεο του ΚΡΗΤΗ TV καταγράφεται η στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης, ενώ φαίνεται η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 27χρονος Αιγύπτιος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να περνά στο αντίθετο ρεύμα της οδού Γραμματικάκη.

Εκεί συγκρούεται μετωπικά με τη 23χρονη Ελληνίδα, η οποία επέβαινε σε άλλο δίκυκλο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να χάσει ακαριαία τη ζωή της, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 23χρονη δεν είχε δίπλωμα οδήγησης και εργαζόταν σε κέντρο διασκέδασης της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η κοπέλα ήταν ήδη νεκρή.

Ο 27χρονος οδηγός του δεύτερου δικύκλου, ο οποίος επίσης δεν διέθετε άδεια οδήγησης και δεν φορούσε κράνος, συνελήφθη.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ξεκινήσει προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας στην Κρήτη, ένα νησί που συνεχίζει να μετρά ανθρώπινες απώλειες στους δρόμους του.

