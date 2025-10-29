Κρήτη: Ξεκινούν κινητοποιήσεις αγρότες και κτηνοτρόφοι - Real.gr

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης και προχωρούν στο κλείσιμο δρόμων σε Χανιά και Ηράκλειο.

Έτσι λοιπόν σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, οι αγροτοκτηνοτρόφοι των Χανίων έχουν προγραμματίσει προσυγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στις Μουρνιές και στη συνέχεια θα προχωρήσουν σε μπλόκο διαρκείας στην Εθνική Οδό, στο ύψος των Τσικαλαριών.

Όπως αναφέρουν η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ασθενοφόρα, αστυνομία, πυροσβεστική.

Στο Ηράκλειο αγρότες και κτηνοτρόφοι θα κλείσουν στις 12 το μεσημέρι την Εθνική οδό – ΒΟΑΚ στο ύψος του παλιού ΚΤΕΟ στον Καρτερό.

Όπως τόνισε στο patris.gr, ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου και Πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και κανείς δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για τα προβλήματα του κλάδου τους.

«Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δεν βρίσκουν λύση στα προβλήματά μας και, δυστυχώς, φαίνεται πως δεν τους ενδιαφέρει πραγματικά ο πρωτογενής τομέας. Οι παραγωγοί σε όλη τη χώρα, και ειδικά στην Κρήτη, βιώνουμε καθημερινά την οικονομική ασφυξία, με το κόστος παραγωγής να εκτοξεύεται και τις τιμές των προϊόντων μας να παραμένουν εξευτελιστικές»