Κρήτη: Ξυλοκόπησε συμμαθητή του – Συνελήφθη 13χρονος - Real.gr

Στα χέρια πιάστηκαν δύο ανήλικοι στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα τη σύλληψη του ενός 13χρονου και της μητέρας του για παραμέληση της εποπτείας του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης έξω από το σχολικό συγκρότημα που φοιτούν.

Σύμφωνα με το patris.gr, ένας 13χρονος μαζί με τη μητέρα του μετέβησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και κατέθεσαν μήνυση σε βάρος του συμμαθητή του καθώς όπως ανέφερε στις αρχές χωρίς λόγο και αιτία τον χτύπησε και τον τραυμάτισε στο πρόσωπο και το σώμα.

Οι αστυνομικοί στη συνέχεια συνέλαβαν τον 13χρονο μαθητή, κατηγορούμενο για πρόκληση σωματικών βλαβών και τη μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα Ηρακλείου.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.