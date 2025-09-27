Κρούσμα μηνιγγίτιδας στην Κρήτη – 20χρονος νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ - Real.gr

Quantcast
Κρούσμα μηνιγγίτιδας στην Κρήτη – 20χρονος νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ

18:05, 27/09/2025
Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, έπειτα από την επιβεβαίωση κρούσματος μηνιγγίτιδας σε 20χρονο άνδρα.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, o 20χρνος εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική, όπου βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Οι γιατροί έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό τυχόν μετάδοσης της νόσου, ενώ πραγματοποιείται ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς, όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας.

Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου αξιολογείται διαρκώς, από τους ειδικούς.

 

