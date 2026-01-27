Κρυφός πόλεμος για τον έλεγχο των ναρκωτικών - Real.gr

Τι κρύβεται πίσω από τη δολοφονία του 48χρονου βαρυποινίτη μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σε μια αλυσίδα δολοφονιών και εν ψυχρώ εκτελέσεων που ξεκίνησε από τα Τίρανα πριν από μία δεκαετία φαίνεται πως περιλαμβάνεται και το συμβόλαιο θανάτου που εκτελέστηκε, την περασμένη Τρίτη, στις φυλακές Κορυδαλλού εναντίον ενός 48χρονου Αλβανού βαρυποινίτη. Πρόκειται για έναν κρυφό αλλά αιματηρό πόλεμο που φαίνεται πως διεξάγεται με φόντο τον έλεγχο των ναρκωτικών που διακινούνται στο κέντρο της Αθήνας.

Δράστης της δολοφονίας είναι ένας 28χρονος Ελληνας κακοποιός, ο οποίος κατάφερε να εισβάλει μέσα στο κελί του 48χρονου, καταφέρνοντάς του δύο θανατηφόρα χτυπήματα με αυτοσχέδιο μαχαίρι στη θωρακική χώρα.

Το έγκλημα διαπράχθηκε στην τρίτη πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού το απόγευμα της Τρίτης, όταν άνοιξαν οι πόρτες των κελιών για τον απογευματινό προαυλισμό των κρατουμένων.

Ο 28χρονος αμέσως μόλις άνοιξε η πόρτα στο κελί του κατευθύνθηκε προς το κελί του 48χρονου και πριν αυτός προλάβει να βγει τον έσπρωξε στο εσωτερικό και του κατάφερε τα θανατηφόρα χτυπήματα με το «σουβλί», όπως ονομάζουν οι κρατούμενοι στη γλώσσα τους τα αυτοσχέδια μαχαίρια.

Από την πρώτη στιγμή του εγκλήματος, οι αστυνομικοί, ερευνώντας το παρελθόν των δύο κρατουμένων, διαπίστωσαν πως προφανώς πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου, το οποίο μάλιστα είναι δυνατόν να υπογράφηκε ακόμα και μέσα στις φυλακές.

Αιματηρό χρονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα πριν από μία δεκαετία είχε δολοφονήσει σε μπαρ στα Τίρανα έναν μεγαλέμπορο ναρκωτικών, ο οποίος είχε ως πεδίο δράσης την Ελλάδα.

Εν συνεχεία ο 48χρονος είχε διαφύγει στην Ελλάδα προκειμένου να γλιτώσει τη σύλληψη. Και στη χώρα μας όμως ο 48χρονος διέπραξε δολοφονία, επίσης με φόντο την κυριαρχία στον τομέα των ναρκωτικών. Συνελήφθη και καταδικάστηκε ισόβια για τη συγκεκριμένη δολοφονία.

Οσον αφορά τον 28χρονο Ελληνα, είχε συλληφθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο καθώς είχε σκοτώσει στη μέση του δρόμου στον Αγιο Παντελεήμονα έναν Αλβανό, ο οποίος για ένα σύντομο χρονικό διάστημα είχε πάρει τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας από τον φερόμενο ως αρχηγό της αλβανικής μαφίας, που εκτίει πολυετείς ποινές κάθειρξης στις ελληνικές φυλακές.

Τότε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών είχε συλλάβει τον 28χρονο και μάλιστα οι έμπειροι αστυνομικοί είχαν στοιχεία που συνέτειναν στο ότι ο δράστης εκείνης της δολοφονίας είχε λάβει οδηγίες μέσα από τις φυλακές. Οπως προέκυψε από τις έρευνες, το περασμένο καλοκαίρι ο φερόμενος ως αρχηγός της αλβανικής μαφίας στις ελληνικές φυλακές είχε δώσει εντολή στον 28χρονο να σκοτώσει τον Αλβανό στον Αγιο Παντελεήμονα, καθώς είχε παρακάμψει την ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης, είχε αυτονομηθεί και έκανε μόνος του δουλειές, «σπρώχνοντας» ποσότητες ναρκωτικών στις πιάτσες του κέντρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος, ακόμα και μέσα στις φυλακές ήταν το «δεξί χέρι» του φερόμενου ως αρχηγού της αλβανικής μαφίας και γι’ αυτόν τον λόγο οι υποψίες για νέο συμβόλαιο θανάτου είναι έντονες.

Αλλωστε, όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ., το θύμα στις φυλακές Κορυδαλλού φέρεται να γνώριζε τον άνδρα που δολοφονήθηκε στον Αγιο Παντελεήμονα τον περασμένο Σεπτέμβριο. Παράλληλα εκτιμάται ότι το συμβόλαιο θανάτου, εκτός από την κυριαρχία στα ναρκωτικά, ήταν και μια πράξη αντεκδίκησης για τη δολοφονία που είχε διαπράξει ο 48χρονος πριν από μία δεκαετία στα Τίρανα.

Ωστόσο, όλο αυτό το σκηνικό που έχει στηθεί στις φυλακές δείχνει στους αστυνομικούς πως ένα μεγάλο κομμάτι της διακίνησης ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας προφανώς ελέγχεται από κρατουμένους μέσα από τις φυλακές οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με την αλβανική μαφία.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, μέρος των εσόδων από τη διακίνηση των ναρκωτικών στις πιάτσες της Αθήνας με τον έναν ή τον άλλον τρόπο καταλήγει στις φυλακές και βέβαια στα χέρια των ανθρώπων που ηγούνται της αλβανικής μαφίας.

Στο ίδιο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος εντάσσουν οι αστυνομικοί και την απόπειρα δολοφονίας του 48χρονου, πριν από περίπου έξι μήνες, πάλι στις φυλακές Κορυδαλλού.

Τότε ο φερόμενος ως αρχηγός της αλβανικής μαφίας των φυλακών και Αραβες κρατούμενοι είχαν εισβάλει κατά τη διάρκεια του προαυλισμού στην τρίτη πτέρυγα με σκοπό να σκοτώσουν τον 48χρονο.

Η κίνηση αυτή όμως είχε γίνει γρήγορα αντιληπτή από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι κατάφεραν να αποσοβήσουν την επαπειλούμενη δολοφονία του 48χρονου.

Ωστόσο αυτή τη φορά η δολοφονία του 48χρονου φαίνεται πως είχε σχεδιαστεί με κάθε λεπτομέρεια και δεν κατάφερε να γλιτώσει, παρά το γεγονός πως μετά την πρώτη απόπειρα εναντίον του, πριν από περίπου έξι μήνες, ήταν πιο προσεκτικός και λάμβανε μέτρα αυτοπροστασίας.