Κυκλάδες: 4 Ρίχτερ τα ξημερώματα - Για «σημαντική αλλαγή στο σεισμικό μοτίβο» κάνει λόγο το Ευρωμεσογειακό - Τι λέει ο Β. Καραστάθης

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στα 16 χιλιόμετρα νότια – νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού και το εστιακό βάθος στα 7,6 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Είχε προηγηθεί άλλη μία δόνηση των 4 Ρίχτερ στις 16:57.

Το πρωί της Παρασκευής επιστήμονες από το ΕΚΠΑ τοποθέτησαν στη Νέα Καμένη ειδικά όργανα ώστε να κάνουν ηφαιστειακές και σεισμολογικές μετρήσεις, αλλά και συστήματα gps για να παρατηρούν την πιθανή μετατόπιση του εδάφους.

Από την άλλη, το ωκεανογραφικό Αιγαίο του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, το βράδυ της Πέμπτης συνέλεξε στοιχεία από τον κρατήρα του Κολούμπο και σήμερα από το ρήγμα της Ανύδρου. Τα δεδομένα αυτά αναλύονται και αξιολογούνται από την 10μελή επιστημονική ομάδα και θα παρουσιαστούν την Κυριακή στη συνεδρίαση των Επιτροπών.

Αυξημένη σεισμική δραστηριότητα παρατηρείται στην περιοχή της Σαντορίνης, η οποία φαίνεται ξεκάθαρα και από τους τοπικούς σεισμογράφους, αναφέρει σε ανάρτησή του το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο.

Αν και δεν παρατηρούνται προς το παρόν ορατές αλλαγές, ορισμένοι κάτοικοι αναφέρουν ασυνήθιστους θορύβους από το υπέδαφος, τονίζει επίσης. Οι ειδικοί εικάζουν ότι θα μπορούσε να είναι η κίνηση μάγματος στο υπέδαφος, αλλά το φαινόμενο εξακολουθεί να μελετάται.

«Τα τελευταία 40 λεπτά παρατηρήθηκε σημαντική αλλαγή στο σεισμικό μοτίβο στους σταθμούς της περιοχής. Οι σταθμοί THERA (Σαντορίνη) και APE (Απείραθος) παρουσιάζουν μια σταθερή αύξηση του σεισμικού πλάτους, το οποίο είναι πλέον συνεχές» αναφέρει ο Γεωφυσικός και Σεισμολόγος, Luis Donoso.

