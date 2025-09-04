Quantcast
Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο στην περιοχή της Ακρόπολης λόγω διεξαγωγής του «Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις» - Real.gr
real player

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο στην περιοχή της Ακρόπολης λόγω διεξαγωγής του «Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις»

17:15, 04/09/2025
Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο στην περιοχή της Ακρόπολης λόγω διεξαγωγής του «Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις»

Λόγω διεξαγωγής του «Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις», θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, αύριο 5-9-2025 κατά τις ώρες 08.00-11.00 στον κόμβο Ακροπόλεως και κατά τις ώρες 11.00-22.00 στην οδό Ροβέρτου Γκάλι, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Προπυλαίων και του κόμβου Ακροπόλεως.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθήσουν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Μπαράζ ανακοινώσεων και δηλώσεων για το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισράηλ - Το δημοσίευμα του Reuters, Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η απάντηση της Αθήνας

Μπαράζ ανακοινώσεων και δηλώσεων για το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισράηλ - Το δημοσίευμα του Reuters, Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η απάντηση της Αθήνας

15:15 04/09
Συνελήφθη ανήλικος για την αρπαγή του βρέφους στα Καμίνια

Συνελήφθη ανήλικος για την αρπαγή του βρέφους στα Καμίνια

17:33 04/09
Ετσι νόθευε τα καύσιμα το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε: Πείραζαν τις αντλίες με... πασιέντζα - Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος

Ετσι νόθευε τα καύσιμα το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε: Πείραζαν τις αντλίες με... πασιέντζα - Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος

11:55 04/09
Πέθανε ο εμβληματικός σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι

Πέθανε ο εμβληματικός σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι

16:20 04/09
Και δεύτερο ηχητικό του Πάνου Καμμένου με έναν εκ των φερόμενων «εγκεφάλων» της μαφίας της Κρήτης

Και δεύτερο ηχητικό του Πάνου Καμμένου με έναν εκ των φερόμενων «εγκεφάλων» της μαφίας της Κρήτης

15:47 04/09
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Να μετατρέψουμε την Ουκρανία σε «ατσάλινο σκαντζόχοιρο»

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Να μετατρέψουμε την Ουκρανία σε «ατσάλινο σκαντζόχοιρο»

16:39 04/09
«Aπειλούν ότι θα με πυροβολήσουν...» - Ακύρωσε επίσκεψη στο Νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - Τι είπε στον realfm για τις ελλείψεις του ΕΣΥ

«Aπειλούν ότι θα με πυροβολήσουν...» - Ακύρωσε επίσκεψη στο Νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - Τι είπε στον realfm για τις ελλείψεις του ΕΣΥ

12:41 04/09
Μαφία της Κρήτης: Απολογούνται οι πρώτοι 17 - ΕΛΑΣ: Ερχονται νέες συλλήψεις - Nέοι διάλογοι - Η μεθοδολογία του κυκλώματος

Μαφία της Κρήτης: Απολογούνται οι πρώτοι 17 - ΕΛΑΣ: Ερχονται νέες συλλήψεις - Nέοι διάλογοι - Η μεθοδολογία του κυκλώματος

11:25 04/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved