Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο - Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς - Real.gr

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας για τη διεξαγωγή του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου.

​Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι ακόμη πιο εκτεταμένες την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, καθώς θα διεξαχθεί ο κύριος αγώνας του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, καλύπτοντας ολόκληρη την κλασική διαδρομή από τον Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο.

​Από τις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου έως τις 21:00 το βράδυ, θα υπάρξει ολική διακοπή της κυκλοφορίας σε ένα μεγάλο μέρος του κέντρου. Οι δρόμοι που θα κλείσουν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ολόκληρη τη Βασιλέως Κωνσταντίνου (και στα δύο ρεύματα), την Αρδηττού (και στα δύο ρεύματα), τη Βασιλίσσης Όλγας, τη Βασιλίσσης Αμαλίας, την Πανεπιστημίου, τη Σταδίου, τη Βασιλίσσης Σοφίας (από Αμαλίας έως Ζαχάρωφ) και τμήμα της Λεωφόρου Συγγρού.

Από νωρίς το πρωί, και ειδικότερα από τις 06:00 έως και τις 09:00 του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου, θα ισχύει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε κεντρικές αρτηρίες (Βασ. Σοφίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Αρδηττού, Μεσογείων, Συγγρού, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας κ.ά.), λόγω των αγώνων δρόμου 5 χλμ.

Σύμφωνα με την Τροχαία, σήμερα Σάββατο 8 Νοεμβρίου τα μέτρα θα κλιμακωθούν, ενώ θα υπάρξουν αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

ΟΑΣΑ

Λόγω της διεξαγωγής του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών και με στόχο τη διευκόλυνση και την ασφαλή κυκλοφορία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε Δήμους του Λεκανοπεδίου, σταδιακά και ανάλογα με τα μέτρα και τις υποδείξεις της Τροχαίας, από την Παρασκευή 07/11/2025 και ώρα 14:00 έως την Κυριακή 09/11/2025 και ώρα 21:00, καθώς και στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα».

Σημείωση:Τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS) θα εκτελούνται από την προσωρινή αφετηρία στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, από το Σάββατο 08/11/2025 και ώρα 14:00 έως και την Κυριακή 09/11/2025 και ώρα 21:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερωθεί από τη σελίδα του ΟΑΣΑ: Τροποποιήσεις-42ου-Αυθεντικού-Μαραθωνίου-Αθηνών ή από το πληροφοριακό κέντρο του ΟΑΣΑ στο 11185.

ΣΤΑΣΥ

Για τη διευκόλυνση του κοινού, η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τα δρομολόγια στις Γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό. Για το λόγο αυτό, θα δρομολογηθούν 3 επιπλέον συρμοί σε καθεμιά από τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και 2 επιπλέον συρμοί στη Γραμμή 1.

Στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛΑΣ, τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση “Φιξ” από το Σάββατο 08/11 στις 12:00 έως την Κυριακή 09/11 στις 21:00. Οι στάσεις Σύνταγμα, Ζάππειο και Λ. Βουλιαγμένης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούν τους επιβάτες.

Υπενθυμίζεται πως η λειτουργία των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό και του Τραμ θα είναι 24ωρη το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή πρωί, ενώ η Γραμμή 1 του Μετρό («Κηφισιά – Πειραιάς») ξεκινά τη λειτουργία της στις 05:00 το πρωί.