Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστά σχολεία σήμερα στον Δήμο Αθηναίων λόγω της εορτής του Διονυσίου του Αεροπαγίτου - Real.gr

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του πολιούχου Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη..

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από τις 06:00 έως το τέλος των εκδηλώσεων υπάρχει απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών σήμερα και από τις 15:00 έως το τέλος των εκδηλώσεων στις παρακάτω οδούς, ως εξής:

Σκουφά, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ομήρου και της Πλ. Φιλ. Εταιρείας.

Λυκαβηττού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σκουφά και Σόλωνος.

Δημοκρίτου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σκουφά και Σόλωνος.

Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Λυκαβηττού και Κανάρη.

Σέκερη, σε όλο το μήκος της.

Κανάρη, σε όλο το μήκος της.

Πλ. Φιλ. Εταιρείας.

Παράλληλα, όλα τα σχολεία στην Αθήνα, καθώς και οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί, θα παραμείνουν κλειστά.

Οι γονείς έχουν ήδη ενημερωθεί από τις σχολικές μονάδες, οι οποίες εξέδωσαν σχετική ανακοίνωση για τη μη διεξαγωγή μαθημάτων.

Η αργία αφορά σε όλα τα σχολεία που υπάγονται στον δήμο Αθηναίων, καθώς και τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς.