Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω της διεξαγωγής μαθητικών παρελάσεων σε Αθήνα και Πειραιά την 28η Οκτωβρίου - Real.gr

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω της διεξαγωγής μαθητικών παρελάσεων σε Αθήνα και Πειραιά την 28η Οκτωβρίου
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω της διεξαγωγής μαθητικών παρελάσεων σε Αθήνα και Πειραιά την 28η Οκτωβρίου

20:50, 24/10/2025
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω της διεξαγωγής μαθητικών παρελάσεων σε Αθήνα και Πειραιά την 28η Οκτωβρίου

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Λόγω της διεξαγωγής μαθητικών παρελάσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, την Τρίτη 28-10-2025 θα πραγματοποιηθούν σε όλους τους Δήμους του Νομού Αττικής έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων.

Ειδικότερα στους Δήμους Αθηναίων και Πειραιά, η κυκλοφορία των οχημάτων, θα διακοπεί ως εξής:

• ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, από ώρα 09.00΄ μέχρι το πέρας της παρέλασης:

– Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

– Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

– Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

– Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

– Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

• ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ [Καθεδρικός Μητροπολιτικός Ναός Αθηνών (Δοξολογία)], από ώρα 06.00΄ μέχρι το πέρας της δοξολογίας:

– Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

• ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, από ώρα 09.00΄μέχρι 14.00΄:

– 34ου Πεζικού Συντάγματος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελ. Βενιζέλου.

– Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας.

– Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Γρ. Λαμπράκη.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν την κίνησή τους στους ανωτέρω οδικούς άξονες και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

