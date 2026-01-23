Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στην Γραμμή 6 του τραμ - Real.gr

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σήμερα Παρασκευή 23/01, από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 15:00 στη γραμμή 6 του τραμ «Πικροδάφνη - Σύνταγμα», με τα δρομολόγια να έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ».

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα «Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη», μετά από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων ΑΕ για την ολοκλήρωση των έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».