Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του «Greece Race for the Cure 2025» - Real.gr

Από τις 00:00 του Σαββάτου θα υπάρξει σταδιακή διακοπή στις δύο δεξιές λωρίδες της Λ. Βασ. Αμαλίας (από οδό Σουρή έως Λ. Βασ. Σοφίας), ενώ την Κυριακή (07:00–13:00) θα ισχύσει πλήρης διακοπή κυκλοφορίας σε όλο το μήκος της λεωφόρου και στα δύο ρεύματα, λόγω διεξαγωγής του Αγώνα Δρόμου & Περιπάτου «Greece Race for the Cure 2025».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τροχαίας οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι οι εξής:

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις δύο δεξιές λωρίδες της Λ. Βασ. Αμαλίας, στο τμήμα της από την οδό Σουρή έως τη Λ. Βασ. Σοφίας από την 00΄ ώρα του Σαββάτου 27-9-2025 και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας επί της Λ. Βασ. Αμαλίας σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από την 07.00΄ ώρα έως την 13.00΄ ώρα της Κυριακής 28-9-2025.

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων την Κυριακή 28-9-2025, κατά τις ώρες 00΄ έως 13.00΄, ως εξής:

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Συγγρού.

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων την Κυριακή 28-9-2025, κατά τις ώρες 00΄ έως 13.00΄, ως εξής:

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Ζαχάρωφ και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Κων/νου:

Σε όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Αρδηττού και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Σπ. Μερκούρη και Λ. Βασ. Σοφίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βασ. Σοφίας (ανερχόμενο) και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λ. Βασ. Κων/νου.

Αραβαντινού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λ. Βασ. Κων/νου.

Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄ και της Λ. Βασ. Κων/νου.

Ακαδημίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Χαρ. Τρικούπη και της Λ. Βασ. Σοφίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής της εκδήλωσης τις ώρες που τα τμήματα αυτής θα είναι αποκλεισμένα από την κυκλοφορία των οχημάτων εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων:

Λ. Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης.

Λ. Βασ. Κων/νου – Βασ. Γεωργίου Β΄.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα παραπάνω σημεία και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Στο μεταξύ, το 43o ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, ξεκίνησε στις 07:00 το πρωί του Σαββάτου κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως, και θα ολοκληρωθεί μόλις συμπληρωθεί το χρονικό περιθώριο των 36 ωρών την επομένη μέρα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στην πόλη της Σπάρτης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η διαδρομή που ακολουθείται είναι η ίδια με αυτή που έτρεξε ο αρχαίος Ημεροδρόμος Φειδιππίδης, ζητώντας από τους Σπαρτιάτες, άμεση βοήθεια, για τον πόλεμο που διεξαγόταν στον Μαραθώνα εναντίον των Περσών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τον αγώνα «Σπάρταθλον 2025»

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στους κατωτέρω οδικούς άξονες, περιοχής Δήμων Αθηνών, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μεγάρων:

Στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Ιεράς Οδού, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Πειραιώς έως τη διασταύρωσή της με τον παράδρομο Κηφισού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αιγάλεω, περιοχής Δήμου Αθηναίων, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 07.30΄, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Ιεράς Οδού, στο τμήμα της από τη διασταύρωση της με τον παράδρομο Κηφισού έως τη συμβολή της με τη Λ. Αθηνών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Χαϊδάρι, περιοχής Δήμων Αιγάλεω – Χαϊδαρίου, κατά τις ώρες 06.30΄ έως 11.00΄.

Στη Λωρίδα Εκτάκτου Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και στο έρεισμα της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Μυστρά έως τη διασταύρωση Διυλιστηρίων (χ/θ 15,600), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, περιοχής Δήμων Χαϊδαρίου – Ασπροπύργου, κατά τις ώρες 06.30΄ έως 11.00΄.

Σε τμήμα πλάτους 1,5μ. στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, από τη διασταύρωση Διυλιστηρίων (χ/θ 15,600) έως τη συμβολή της με την Ιερά Οδό Ελευσίνας – Ηρώων Πολυτεχνείου (χ/θ 20,000), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, περιοχής Δήμων Ασπροπύργου – Ελευσίνας, κατά τις ώρες 07.30΄ έως 10.00΄.

Σε τμήμα πλάτους 1,5μ. στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος της οδού Ιερά Οδός Ελευσίνας – Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα από τη συμβολή της με Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου (χ/θ 20,000) έως τη συμβολή της με Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου (θέση ‘’ΜΠΛΟΚΟ’’), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, περιοχής Δήμου Ελευσίνας, κατά τις ώρες 07.30΄ έως 12.00΄.

Σε τμήμα πλάτους 1,5μ. στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, στο τμήμα από τη συμβολή της με την Ιερά Οδό Ελευσίνας – Ηρώων Πολυτεχνείου (θέση ‘’ΜΠΛΟΚΟ’’) έως την χ/θ 27,000 (Ναυπηγεία Ελευσίνας), περιοχής Δήμου Ελευσίνας, κατά τις ώρες 07.30΄ έως 12.00΄.

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο τμήμα της από τη χ/θ 27,000 (Ναυπηγεία Ελευσίνας) έως τη χ/θ 40,000 (Είσοδος-Έξοδος Μεγάρων της Ν.Ε.Ο.Α.Κ.) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Μεγαρέων, κατά τις ώρες 07.30΄ έως 13.30΄.

– Κατά τη διάρκεια ισχύος της ανωτέρω κυκλοφοριακής ρύθμισης, η κυκλοφορία οχημάτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων θα πραγματοποιείται μέσω της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου