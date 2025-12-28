Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Αθηνών- Θεσσαλονίκης στην Πιερία - Real.gr

Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών στην Πιερία, με κατεύθυνση προς Αθήνα.

Συγκεκριμένα διακόπτεται μέχρι νεωτέρας η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς Αθήνα, από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (438 χιλιόμετρο) έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (434 χιλιόμετρο) του αυτοκινητόδρομου.

Τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα, εκτρέπονται από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης προς την περιφερειακή οδό Κατερίνης ή εναλλακτικά, προς την παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Κατερίνης (οδός Μουσών) και στη συνέχεια μέσω του νότιου ανισόπεδου κόμβου Κατερίνης εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών.