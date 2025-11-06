Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 11 και 12 Νοεμβρίου στην Αθηνών- Θεσσαλονίκης, λόγω άσκησης ετοιμότητας και αποχιονισμού - Real.gr

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στις 11 και 12 Νοεμβρίου στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων (Α.Θ.Ε), λόγω διεξαγωγής άσκησης επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποχιονισμού με την επωνυμία: «ΣΦΕΝΔΑΛΗ 2025».

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (με εξαίρεση τα οχήματα που θα συμμετέχουν στην άσκηση) στο παρακάτω οδικό δίκτυο, περιοχής Δήμου Ωρωπού, ως εξής:

– Από την χιλιομετρική θέση 37.200 έως χιλιομετρική θέση 38.750 του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. στην αριστερή και μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, στον κλάδο προς Λαμία, από ώρα 21.00΄ της Τρίτης 11-11-2025 έως την 03.00΄ ώρα της Τετάρτης 12-11-2025.

– Από χιλιομετρική θέση 37.750 έως χιλιομετρική θέση 39.100 του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. στον κλάδο προς Λαμία, από ώρα 22.00΄ της Τρίτης 11-11-2025 έως την 02.00΄ ώρα της Τετάρτης 12-11-2025.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια εφαρμογής της παραπάνω κυκλοφοριακής ρύθμισης η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, με εκτροπή αυτής, από τη βοηθητική οδό του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ