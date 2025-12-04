Quantcast
Κυκλοφοριακή διακοπή στον επαρχιακό δρόμο Αλεποχωρίου - Σχίνου λόγω υπερχείλισης ρέματος - Real.gr
real player

Κυκλοφοριακή διακοπή στον επαρχιακό δρόμο Αλεποχωρίου – Σχίνου λόγω υπερχείλισης ρέματος

17:15, 04/12/2025
Κυκλοφοριακή διακοπή στον επαρχιακό δρόμο Αλεποχωρίου – Σχίνου λόγω υπερχείλισης ρέματος

Λόγω υπερχείλισης ρέματος, διακόπτεται η κυκλοφορία στον επαρχιακό – παραλιακό δρόμο Αλεποχωρίου–Σχίνου, στην περιοχή της Μαυρολίμνης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved