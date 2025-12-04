Κυκλοφοριακή διακοπή στον επαρχιακό δρόμο Αλεποχωρίου - Σχίνου λόγω υπερχείλισης ρέματος - Real.gr

\u039b\u03cc\u03b3\u03c9 \u03c5\u03c0\u03b5\u03c1\u03c7\u03b5\u03af\u03bb\u03b9\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c1\u03ad\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03c2, \u03b4\u03b9\u03b1\u03ba\u03cc\u03c0\u03c4\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b7 \u03ba\u03c5\u03ba\u03bb\u03bf\u03c6\u03bf\u03c1\u03af\u03b1 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03b5\u03c0\u03b1\u03c1\u03c7\u03b9\u03b1\u03ba\u03cc \u2013 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03bb\u03b9\u03b1\u03ba\u03cc \u03b4\u03c1\u03cc\u03bc\u03bf \u0391\u03bb\u03b5\u03c0\u03bf\u03c7\u03c9\u03c1\u03af\u03bf\u03c5\u2013\u03a3\u03c7\u03af\u03bd\u03bf\u03c5, \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03bf\u03c7\u03ae \u03c4\u03b7\u03c2 \u039c\u03b1\u03c5\u03c1\u03bf\u03bb\u03af\u03bc\u03bd\u03b7\u03c2.