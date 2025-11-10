Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Η συμμορία των ρασοφόρων, η χλιδάτη ζωή και... τα συνθηματικά - Real.gr

Συγκλονιστικοί διάλογοι ανάμεσα στα μέλη του κυκλώματος ναρκωτικών.

Σοκάρουν οι διάλογοι των μελών του κυκλώματος κοκαΐνης με κεντρικά πρόσωπα τον YouTuber αυτοαποκαλούμενο ιερέα, μία 52χρονη και δύο ακόμη ρασοφόρους, που είχαν μετατρέψει σε «καβάτζα» ναρκωτικών ακόμη και ιερούς ναούς.

Δηλώνει θύμα της 52χρονης αρχηγού, χρήστης ναρκωτικών και… μετανοημένος. O 46χρονος, πρώην μοντέλο και YouTuber, που συνελήφθη με δύο ακόμα ρασοφόρους και πέντε άλλα άτομα για συμμετοχή σε καρτέλ κοκαΐνης, δείχνει αποφασισμένος να μιλήσει για όλα στις Αρχές.

Το κύκλωμα, όπως αποκαλύπτεται από τους διάλογους, έκανε χρυσές δουλειές, ενώ μέσα στις συνομιλίες περιλαμβάνονται ύβρεις, αναφορές για ναρκωτικά που κρύβονται στον ναό της οδού Λιοσίων, αλλά και τσακωμοί για τις δοσοληψίες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την κοκαΐνη την πουλούσαν στη χονδρική 35.000 το κιλό και μόνο στη Ρόδο θα πουλούσαν 2,2 κιλά αξίας 75.000 ευρώ. Όμως τους συνέλαβαν.

Αυτοαποκαλούμενος ιερέας : Μ’ ακούς εδώ;

: Μ’ ακούς εδώ; Αρχηγός : Ναι έλα.

: Ναι έλα. Αυτοαποκαλούμενος ιερέας : Αυτό το παιδί … (δυσνόητο).

: Αυτό το παιδί … (δυσνόητο). Αρχηγός : Ποιο παιδί; Στην εκκλησία;

: Ποιο παιδί; Στην εκκλησία; Αυτοαποκαλούμενος ιερέας : Αυτό που…αυτό που είπε ότι θα πάρει τρία…τρία κιλά που έχει το εκκλησία.

: Αυτό που…αυτό που είπε ότι θα πάρει τρία…τρία κιλά που έχει το εκκλησία. Αρχηγός : Ναι, ναι.

: Ναι, ναι. Αυτοαποκαλούμενος ιερέας : Είναι με έναν (δυσνόητο)…

: Είναι με έναν (δυσνόητο)… Αρχηγός : Ναι.

: Ναι. Αυτοαποκαλούμενος ιερέας: Θα πάει τον παπά εκεί.

Στις συνομιλίες που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ, χρησιμοποιούσε συνθηματικά για τα ναρκωτικά, όπως «κεράκι» και «σπρέι» για την κοκαΐνη και «καφεδάκι» και «μακαρόνια» για την κάνναβη.

Οι αναλυτές της Δίωξης Ναρκωτικών καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι από τον ναό της οδού Λιοσίων περνούσαν καθημερινά επώνυμοι από τον καλλιτεχνικό χώρο για να ψωνίσουν.

Αρχηγός: Τον βρήκες;

Αυτοαποκαλούμενος ιερέας: Περίμενε καλέ! Τώρα βγήκα.

Αρχηγός: Ωραία, πήγαινε εκεί στο στενό ενώ μιλάμε, θα σου πει από τον Τζόνι.

Αυτοαποκαλούμενος ιερέας: Ναι.

Αρχηγός: Ένα BMW, τώρα τι χρώμα δε θυμάμαι.

Αυτοαποκαλούμενος ιερέας: Εντάξει.

Αρχηγός: Άστο ανοιχτό για να μου πεις οκ.

Αυτοαποκαλούμενος ιερέας: Περίμενε ναι.

Αρχηγός: Το αφήνω ανοιχτό το τηλέφωνο, άστο πήγαινε εσύ κάνε τη δουλειά σου.

Εκτός από το να πουλάνε ναρκωτικά και να διακινούν παράτυπους μετανάστες, η «ιερή συμμορία» ξάφριζε και πολλούς γνωστούς Αθηναίους.