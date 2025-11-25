Κύκλωμα καζίνο: Ερευνα για τοκογλυφία - Tι ψάχνει η Οικονομική Αστυνομία για τους εμπλεκόμενους - Real.gr

Στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας μπαίνουν οι συναλλαγές «χέρι με χέρι» στην υπόθεση με τις «επενδύσεις» στα καζίνο.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Οι Αρχές ερευνούν τα πόθεν έσχες και άλλα οικονομικά στοιχεία όχι μόνο των πέντε συλληφθέντων, αλλά και των ανθρώπων που κατήγγειλαν τα μέλη του κυκλώματος, για να διαπιστώσουν αν είναι νόμιμη η προέλευση των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που δόθηκαν στον αρχηγό του κυκλώματος μέσα στη σουίτα του Καζίνο στο Λουτράκι. «Η έρευνα μπορεί να διευρυνθεί τόσο σε πρόσωπα όσο και σε κατηγορίες. Μην σας προκαλέσει έκπληξη αν κάποιοι κατηγορηθούν για τοκογλυφία, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος», δηλώνει πηγή στη Realnews.

Μεταξύ των ατόμων που εξετάζουν σε βάθος οι Αρχές είναι και ο Σπύρος Μαρτίκας, ο άνθρωπος που αποκάλυψε τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Την περασμένη Παρασκευή, κατέθεσε ως μάρτυρας επί έξι ώρες στον ανακριτή Κορίνθου προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τη σχέση του με τα μέλη του κυκλώματος, αλλά και για την προέλευση των χρημάτων που έδωσε για να «επενδυθούν» από τους συλληφθέντες, όπως φέρονται να του είχαν πει. Ειδικότερα, ρωτήθηκε πού βρήκε τα ποσά, πώς τα διέθεσε, ενώ θα ερευνηθεί αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα όσα δηλώνει και στα όσα προκύπτουν από τα οικονομικά στοιχεία του. Ο στόχος είναι να διαπιστωθεί αν τα χρήματα ήταν νόμιμα, αν έχουν δηλωθεί και αν συνδέονται με άλλες πράξεις. Στην πολυσέλιδη επιστολή του προς την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος με την οποία κατήγγειλε την απάτη, ο Σπ. Μαρτίκας υποστήριξε ότι η ζημιά ανήλθε σε 642.000 ευρώ! Συνολικά ο ίδιος και κοντινά του πρόσωπα κατέβαλαν 720.000 ευρώ σε διάστημα πέντε εβδομάδων, με τους κατηγορουμένους να του επιστρέφουν 78.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, 360.000 ευρώ ήταν από δικά του κεφάλαια, 50.000 ευρώ της πρώην συντρόφου του, Βρισηίδας Ανδριώτου, 110.000 ευρώ της αδελφής του και 200.000 ευρώ ενός φίλου του.

Εκατομμύρια στο τραπέζι

Οπως είπε, υπεβλήθη σε μια «οσκαρική πλύση εγκεφάλου» από τον απόστρατο αστυνομικό και τον επιχειρηματία, που φέρονται ως ο αρχηγός και ο υπαρχηγός του κυκλώματος. «Μόλις μπήκαμε με τη Βρισηίδα στη σουίτα, αντικρίζουμε πάνω σε ένα μεγάλο γραφείο έναν τεράστιο όγκο χρημάτων που άγγιζαν, όπως μου ανέφεραν εκ των υστέρων, τα 5 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και ένα τεράστιο πουγκί με 1.500 χρυσές λίρες. “Τι νόμιζες, από τα μασάζ γίνομαι πλούσιος;” μου είπε ο Β.Β. Πηγαίνω στο Λουτράκι εκ νέου με τον Β., μπαίνουμε στη σουίτα και αντικρίζω μπροστά μου τρία μικρά σεντούκια βελούδινα γεμάτα διαμάντια», αναφέρει στην καταγγελία του. Αξίζει να σημειωθεί πως στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν διαμάντια και ρολόγια αμφιβόλου γνησιότητας, καθώς και πλαστά χαρτονομίσματα. «Δεν εξαπάτησα κανέναν. Μου έδιναν να παίζω λεφτά στο καζίνο και μου ζητούσαν τόκο 80% τον μήνα», είπε στην απολογία του ο φερόμενος ως αρχηγός.

Για πλεκτάνη σε βάρος του με οργανωτή τον Σπ. Μαρτίκα κάνει λόγο ο κατηγορούμενος υπαρχηγός. Μάλιστα, ο επιχειρηματίας Β.Β. είχε στείλει εξώδικο στον Σπ. Μαρτίκα στις 5/6/2025, ζητώντας να του επιστρέψει χρήματα που, όπως ισχυριζόταν, του είχε δανείσει! «Οπως καλώς γνωρίζετε, περί τα μέσα Ιουλίου του 2024 αιτηθήκατε τον δανεισμό χρημάτων από μέρους μου, τόσο διά ζώσης ενώπιον της συντρόφου σας όσο και μέσω μηνυμάτων, για την κάλυψη έκτακτων χρηματικών αναγκών σας που εκκρεμούσαν και ήταν αναγκαίο να ικανοποιηθούν από μέρους σας. Με δεδομένη τη φιλία που είχε αναπτυχθεί μεταξύ ημών κατά τα τέσσερα και πλέον χρόνια και των άριστων σχέσεων που διατηρούσαμε, έλαβα τελικώς την απόφαση να σας δανείσω ένα χρηματικό ποσό τον Αύγουστο του 2024 προς ικανοποίηση των αναγκών σας… Σας καλώ όπως μου επιστρέψετε το συνολικό δανεισθέν ποσό των 33.000 ευρώ», σημείωνε ο επιχειρηματίας στο εξώδικο.

Οργισμένη ήταν η απάντηση του Σπ. Μαρτίκα, ο οποίος με εξώδικο στις 10/7/2025, υποστήριξε ότι οι 33.000 ευρώ που του έδωσε ο Β.Β. ήταν ένα μέρος των χρημάτων που του είχε αποσπάσει με απατηλά μέσα: «Με ιδιαίτερη έκπληξη και απορία αρχικά, αλλά και με θυμό και οργή, λίγο αργότερα, μου επεδόθη εξώδικη δήλωση-γνωστοποίηση-διαμαρτυρίαανακοίνωσή σας, το περιεχόμενο της οποίας απορρίπτω ως καθ’ όλα ψευδές, ανυπόστατο και συκοφαντικό… Γνωρίζετε καλά ότι το ποσό των 33.000 ευρώ που μου καταβάλατε αντιστοιχεί μόνο σε ένα ελάχιστο μέρος της οφειλής σας προς εμένα».

Οπως σημείωνε ο Σπ. Μαρτίκας στην επιστολή του προς τις Αρχές, ο Β.Β. «με ανάγκαζε να υπογράψω ένα χαρτί που να αναφέρεται ότι του τα χρωστάω και ότι κάποια στιγμή, όποτε θα μπορώ, να του τα επιστρέψω πίσω. Μίλησα με τον δικηγόρο μου και με συμβούλεψε να μου υπογράψει και εκείνος ένα χαρτί ότι τον έχω εξοφλήσει και δεν έχω καμία υποχρέωση απέναντί του. Το χαρτί που μου ζήτησε σαφώς ήταν για να σταματήσει να μου δίνει λεφτά και για να με κρατάει στο χέρι για οτιδήποτε συμβεί, ζητώντας μου πίσω και εκβιάζοντάς με».