Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Κέρδιζαν 5 εκατ. ευρώ τον μήνα - Real.gr

Η παράνομη βιομηχανία που είχε στήσει η εγκληματική οργάνωση του «Πούτιν» και οι εξαγωγές στη Βρετανία και σε άλλες χώρες.

«Ο “Πούτιν” έχει τον απόλυτο έλεγχο και ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Γι’ αυτό έχει στήσει ολόκληρη αυτοκρατορία…». Δεν πρόκειται για λόγια που ακούστηκαν στο εσωτερικό του Κρεμλίνου, αλλά φράσεις που προκύπτουν από υποκλαπείσα τηλεφωνική συνομιλία μελών της ρωσόφωνης μαφίας στην Ελλάδα, η οποία δραστηριοποιούταν στο λαθρεμπόριο τσιγάρων.

Ο 48χρονος φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης, ομογενής από το Καζακστάν, θαυμάζει τον Βλαντιμίρ Πούτιν και γι’ αυτόν τον λόγο στο γραφείο του είχε εγκαταστήσει έναν «θρόνο», μια μεγάλη ξυλόγλυπτη καρέκλα, όπου πάνω της είχε τοποθετήσει την προσωπογραφία του Ρώσου Προέδρου. Αυτό από μόνο του ήταν αρκετό ώστε να αποκτήσει το παρατσούκλι «Πούτιν».

Χωρίς αμφιβολία, πρόκειται για τη μεγαλύτερη οργάνωση λαθραίων τσιγάρων που έχει εξαρθρωθεί στη χώρα μας. Μόνο από τα προϊόντα που εντοπίστηκαν στους χώρους που διατηρούσαν οι συλληφθέντες εκτιμάται ότι οι διαφυγόντες δασμοί ξεπερνούν τα 7 εκατ. ευρώ.

«Καπνοβιομηχανία»

Το κύκλωμα είχε στήσει συνολικά τέσσερις ολοκληρωμένες μονάδες παραγωγής λαθραίων τσιγάρων και καπνού, οι οποίες δεν είχαν τίποτε να ζηλέψουν από τις νόμιμες καπνοβιομηχανίες! Σε αυτές τις εγκαταστάσεις και σε έξι αποθήκες, που βρίσκονταν σε Βοιωτία, Φθιώτιδα και δυτική Αττική, παράγονταν έως και οκτώ εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα την ημέρα.

Τα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης έφταναν σε δυσθεώρητα ύψη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, το μηνιαίο κέρδος των ομογενών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ενωσης έφτανε ακόμα και τα 5 εκατ. ευρώ! Οπως εκτιμάται, το μεγαλύτερο μέρος από τα κέρδη προερχόταν από τις πωλήσεις των παράνομων καπνικών προϊόντων στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου η ζήτηση για φθηνό καπνό και τσιγάρα είναι τεράστια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 5 εκατ. ευρώ θεωρείται ότι ήταν το καθαρό μηνιαίο κέρδος του κυκλώματος, συνεπώς ο τζίρος της οργάνωσης από τα λαθραία καπνικά προϊόντα ήταν πολλαπλάσιος. Αλλωστε, μόνο για τις εγκαταστάσεις που νοίκιαζαν στις περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας και της Φθιώτιδας χρειαζόταν ένα ποσό της τάξης των 3 εκατ. ευρώ τον μήνα, ενώ χρησιμοποιούσαν ως κάλυψη μια κτηνοτροφική μονάδα.

Ετσι, το μεγαλύτερο μέρος των παράνομων προϊόντων φορτωνόταν σε καμουφλαρισμένα φορτηγά προς το Ηνωμένο Βασίλειο και μάλιστα με εβδομαδιαίες αποστολές.

Ενδεικτικό του μεγέθους της απάτης που είχε στηθεί είναι το γεγονός ότι η οργάνωση του κυκλώματος αγγίζει υψηλά επαγγελματικά πρότυπα, καθώς όταν ξεκινούσε το εβδομαδιαίο κομβόι των φορτηγών με τα λαθραία τσιγάρα για τη Βρετανία, προπορεύονταν αυτοκίνητα των κακοποιών, οι οποίοι χειρίζονταν ακόμα και drones, προκειμένου να βλέπουν αν υπάρχουν μπλόκα της ΕΛ.ΑΣ. και βέβαια αν τους παρακολουθούν μυστικοί αστυνομικοί.

Αλλωστε και γι’ αυτές τις περιπτώσεις ήταν ενήμεροι οι κακοποιοί, καθώς είχαν στρατολογήσει δύο αστυνομικούς. Εχοντας έμμισθη σχέση με το κύκλωμα, οι αστυνομικοί λάμβαναν σταθερά χρηματικά ποσά από 500 έως και 1.000 ευρώ τον μήνα, προκειμένου να τους ενημερώνουν για ελέγχους ή αιφνιδιαστικές έρευνες σε βάρος μελών της συγκεκριμένης οργάνωσης.

Τα αδέλφια

Αρχηγοί του κυκλώματος φέρονται να είναι δύο αδέλφια, ομογενείς από το Καζακστάν, με τα προσωνύμια «Πούτιν» και «πρόεδρος». Τον απόλυτο έλεγχο στην εγκληματική οργάνωση είχε ο «Πούτιν», ενώ ο αδελφός του, εκτός από το «πρόεδρος» είχε και το προσωνύμιο «μπαλαρίνα», λόγω της έφεσης που είχε στους ποντιακούς χορούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσωνύμιο «πρόεδρος» δεν το είχε αποκτήσει τυχαία το ένα από τα δύο αδέλφια, καθώς ήταν πρόεδρος σε πολιτιστικό σύλλογο Ποντίων στη δυτική Αττική που διατηρούσε χορευτικό και μουσικό τμήμα. Στην έτερη «ιδιότητά» του, ως αρχηγικού μέλους του παράνομου δικτύου παρασκευής και εξαγωγής λαθραίων τσιγάρων, ο «πρόεδρος» ασκούσε εποπτικό έλεγχο στα υπόλοιπα μέλη, ώστε να διαπιστώνει αν αυτά εκτελούν κατά γράμμα τις εντολές του αρχηγού.

Τα δύο αδέλφια, μέσω του κυκλώματος που είχαν στήσει, είχαν κυριολεκτικά θησαυρίσει και λειτουργούσαν σαν πραγματικοί επενδυτές. Τα παράνομα κέρδη τους τα επένδυαν σε εταιρεία που έχουν ιδρύσει με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επίσης, είχαν τοποθετήσει μεγάλο μέρος των χρημάτων τους σε εταιρείες πωλήσεων και επισκευών αυτοκινήτων στη Βρετανία αλλά και σε τουριστικές επιχειρήσεις σε άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου. Ολες αυτές οι εταιρείες ήταν νόμιμες και απέφεραν τεράστια κέρδη στους δύο «επιχειρηματίες».

Παράλληλα, οι Αρχές ελέγχουν περίπου 400 τραπεζικούς λογαριασμούς που φέρονται να συνδέονται με τους κατηγορουμένους. Οι περισσότεροι έχουν ανοιχτεί σε τράπεζες με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ωστόσο, παρά τα τεράστια έσοδα που κέρδιζαν καθημερινά τα δύο αδέλφια, στη φορολογική δήλωση που κατέθεταν ανελλιπώς δήλωναν όλα και όλα μόλις 5.000 ευρώ ως ετήσιο εισόδημα. Πρόκειται για εισοδήματα που βρίσκονται στα όρια του αφορολόγητου, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν καταφέρει ακόμα και να λάβουν επιστροφή φόρου!

Μέσω «αχυρανθρώπων», τα μέλη του κυκλώματος, και κυρίως τα δύο αδέλφια που ηγούνταν του παράνομου δικτύου, αγόραζαν ακόμα και ακίνητα σε μια προσπάθεια να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα από το λαθρεμπόριο τσιγάρων και καπνού.

Εξάρθρωση

Οι αστυνομικοί του Οργανωμένου Εγκλήματος επί μήνες πραγματοποιούσαν έρευνες προκειμένου να ξηλώσουν την εγκληματική οργάνωση, καθώς οι κακοποιοί λάμβαναν επαγγελματικά μέτρα προφύλαξης και προστασίας των εργοστασίων. Οπως προέκυψε από τις έρευνες, ανά έξι μήνες οι δράστες ξήλωναν και μετέφεραν σε άλλα σημεία τις «βιομηχανικές μονάδες» παρασκευής λαθραίων τσιγάρων και καπνού, προκειμένου να σβήνουν τα ίχνη τους.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί είχαν καταφέρει να παγιδεύσουν ακόμα και τα τηλέφωνα συγκεκριμένων υψηλόβαθμων μελών του κυκλώματος, προκειμένου να αποκρυπτογραφήσουν τις κινήσεις τους.

Σε μία από τις συνομιλίες ακούγεται μέλος του κυκλώματος να κάνει παράπονα σε προμηθευτή καπνού για την κακή ποιότητα των τσιγάρων, κυρίως όμως για ένα «κίτρινο χώμα» που έβγαζε το λαθραίο προϊόν, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα και ο χώρος όπου δούλευαν να χρειάζεται διαρκώς καθαρισμό.

Το γεγονός αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει πλήρως τις δηλώσεις του διοικητή του Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγου Φώτη Ντουίτση, ο οποίος επεσήμανε τις σοβαρές συνέπειες που προκαλούν στην υγεία των πολιτών τα λαθραία τσιγάρα και ο καπνός λόγω της κακής ποιότητας αλλά και των επικίνδυνων φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούν αμφιλεγόμενοι καλλιεργητές καπνού, κυρίως σε χώρες της Ασίας.

«Καίνε» οι συνομιλίες

Οι συνομιλίες που αποκαλύπτονται είναι ενδεικτικές του κομβικού ρόλου και της εξουσίας που ασκούσε ο «Πούτιν» στα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος:

Μέλος Α: Σήμερα έχω ραντεβού με τον Πούτιν, θα δούμε τι θα μου πει.

Μέλος Β: Δηλαδή;

Μέλος Α: Ε, να δω πώς θα συνεχίσουμε.

Μέλος Β: Α, εντάξει.

Μέλος Α: Ελα.

Μέλος Β: Ε, πάμε με το μικρό.

Μέλος Α: Ναι, αλλά ο πρόεδρος είπε με τα μικρά είναι λίγο ΠΑΛΙΒΑ (ριψοκίνδυνο) εκεί να πηγαινοερχόμαστε.

Μέλος Β: Είναι ΠΑΛΙΒΑ εκεί, ναι.

Μέλος Α: Τώρα να ριψοκινδυνεύσουμε για μισή ώρα και μία ώρα;

Μέλος Β: Δεν έχουν πρόβλημα ό,τι ώρα και να πάμε;

Μέλος Α: Εκεί ο μουσάτος όχι, δεν έχει πρόβλημα, ρε.

Την ίδια στιγμή, αίσθηση προκαλούν οι αναφορές των δύο αδελφών στις τηλεφωνικές συνομιλίες στο «ξενοδοχείο» και στα «κορίτσια».

Αδελφός 1: Βρε, εκεί δεν μπορούσες να πας στα κορίτσια;

Αδελφός 2: Θα πάω τώρα, τώρα θα πάω, αυτός θέλει να πάει εκεί στο ξενοδοχείο πάλι, του είπα μόλις βρω λίγο χρόνο θα πεταχτούμε.

«Είμαστε αθώοι»

Οι δύο αδελφοί που συνελήφθησαν, παρά το γεγονός ότι η Αστυνομία έχει συγκεντρώσει σε βάρος τους ακράδαντα στοιχεία, ενώπιον της ανακρίτριας αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες και δήλωσαν αθώοι.

Μάλιστα, όπως υποστήριξαν, η εμπλοκή τους στην υπόθεση προέκυψε έπειτα από μια ανώνυμη καταγγελία που έκανε ένας άνδρας ο οποίος έχει προσωπικές και επαγγελματικές διαφορές μαζί τους. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που το καλοκαίρι του 2025 δημοσίευσε δεκάδες βίντεο στο διαδίκτυο στα οποία αναφερόταν πως τα δύο αδέλφια συνεργάζονται με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και με υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Συνολικά συνελήφθησαν 26 άτομα ως μέλη του κυκλώματος. Από αυτά, τα 16 αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους καθώς κρίθηκε ότι ήταν απλώς εργαζόμενοι είτε στην παραγωγή είτε στη μεταφορά των λαθραίων προϊόντων. Οι υπόλοιποι δέκα συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων και τα δύο αδέλφια που ήταν και οι επικεφαλής της οργάνωσης, οδηγήθηκαν στη φυλακή.