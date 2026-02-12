Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Στη φυλακή ο «Πούτιν», ο «Πρόεδρος» και άλλοι έξι κατηγορούμενοι - Real.gr

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ακόμη οκτώ κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στο κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα.

Της Άννας Κανδύλη

Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ανακριτής και εισαγγελέας έστειλαν στη φυλακή άλλα 8 άτομα, μεταξύ των οποίων είναι και τα αδέλφια που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος με τα προσωνυμία “Πούτιν” και “Πρόεδρος”.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι είναι νόμιμοι επιχειρηματίες που έχουν στοχοποιηθεί από οικονομικούς του αντιπάλους.

Σημειώνεται ότι από τους 26 συνολικά εμπλεκόμενους στην υπόθεση προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 10. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και κάποιοι με την επιβολή χρηματικής εγγύησης.