Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Απειλές για τη ζωή τους δέχονταν όσοι μιλούσαν - Real.gr

Στο φως έρχονται νέα στοιχεία για τον τρόπο που δρούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που δραστηριοποιούνταν στο λαθρεμπόριο και τη νοθεία καυσίμων.

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε μέσα από δύο διακριτές υποομάδες: η πρώτη ασχολούνταν με τη συστηματική εισαγωγή χημικών διαλυτών από το εξωτερικό και την ανάμειξή τους με καύσιμα, ενώ η δεύτερη μεθόδευε εικονικές εξαγωγές βενζίνης, αποφεύγοντας την καταβολή φόρων και δασμών. Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν και παράνομα λογισμικά σε αντλίες καυσίμων και συστήματα εισροών-εκροών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προκαλώντας ελλειμματικές παραδόσεις στους καταναλωτές και κατ’ επέκταση οικονομική ζημία στο Δημόσιο.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν απλώσει τα πλοκάμια τους σε Αττική, Τρίκαλα, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Λακωνία, Ρουμανία Πολωνία, Βουλγαρία και Αλβανία αποκομίζοντας περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ, μέσα σε 8 μήνες.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, απόπειρες δολοφονίας και απειλές κατά της ζωής τους δέχονται όσοι τολμούν και μιλούν για το λαθρεμπόριο καυσίμων. Ένας από τους ανθρώπους που κυνηγήθηκε σκληρά από τη «μαφία των καυσίμων», αφού τα τελευταία χρόνια του επιτέθηκαν 2 φορές με χειροβομβίδα και καλάσνικοφ, μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό.

«Δεχόμαστε και δέχομαι ακόμα απειλές. Η νοθεία στην βενζίνη αποφέρει κέρδος, πάνω από 1 ευρώ το λίτρο. Είναι μαύρο χρήμα, κάποιος “ξεπλένεται”» ανέφερε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, Θέμης Κιούρτζης.

Πιτσιλής: «Αυτό το πάρτι με το λαθρεμπόριο τελειώνει»

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, για την επονομαζόμενη «μαφία στα καύσιμα», τόνισε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλο το φάσμα της αγοράς και τα όσα αποκαλύφθηκαν πρόσφατα, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, της συνεργασίας της ΑΑΔΕ με την ΕΛΑΣ και της αποφασιστικότητας που υπάρχει για την πάταξη της παραβατικότητας στην αγορά των καυσίμων.

Όπως πρόσθεσε ο κ. Πιτσιλής, η έρευνα για το τελευταίο κύκλωμα που αποκαλύφθηκε, είναι σε εξέλιξη και ήδη έχουν σφραγιστεί 3 αποθήκες και 9 πρατήρια. Ανέφερε, επίσης, ότι «σίγουρα θα υπάρχει και συνέχεια.

«Έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που λειτουργούσε το κύκλωμα. Εντοπίσαμε κρυμμένους υπολογιστές, ακόμη και σε ταβάνια, για να παρεμβαίνουν στο σύστημα εισροών – εκροών και στα δεδομένα που έστελναν στην ΑΑΔΕ. Μέσα από τα εργαλεία που έχουμε εμείς τα εντοπίσαμε όλα αυτά», ανέφερε ο κ. Πιτσιλής.

«Αυτό το πάρτι με το λαθρεμπόριο τελειώνει» κατέληξε ο κ. Πιτσιλής.