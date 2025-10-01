Κύκλωμα με απάτες: «Τι μου είπε ο Κοκλώνης...» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
Κύκλωμα με απάτες: «Τι μου είπε ο Κοκλώνης...» - ΒΙΝΤΕΟ
Κύκλωμα με απάτες: «Τι μου είπε ο Κοκλώνης…» – ΒΙΝΤΕΟ

11:06, 01/10/2025
Κύκλωμα με απάτες: «Τι μου είπε ο Κοκλώνης…» – ΒΙΝΤΕΟ

Στις φήμες που τον θέλουν να έχει εμπλακεί στο τεράστιο κύκλωμα επιστροφών ΦΠΑ που εξαρθρώθηκε την Τρίτη, από την Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων, απάντησε ο Νίκος Κοκλώνης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο παρουσιαστής τόνισε πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση ούτε με το κύκλωμα που εξαπατούσε το κράτος με τις επιστροφές φόρων και ΦΠΑ ούτε με άλλα φορολογικά προβλήματα.

Ουσιαστικά, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, το όνομα του τηλεοπτικού παραγωγού ενεπλάκη στο κύκλωμα για μία συναλλαγή που είχε μία από τις εταιρείες του με μία από τις εταιρείες της σπείρας.

Αποκαλύψεις για το κύκλωμα με τις απάτες: Οι εικονικές εταιρείες, οι «εγκέφαλοι» και ο γνωστός παρουσιαστής

Ο Νίκος Κοκλώνης ανέφερε πως η συναλλαγή δεν ήταν πλασματική και πως δεν έχει κληθεί από την αστυνομία να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση.

 

 

