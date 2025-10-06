Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια: Προφυλακιστέοι άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι - Real.gr

Προφυλακίστηκαν τέσσερις από τους οκτώ κατηγορούμενους που απολογήθηκαν χθες και οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα που διέπραττε φορολογικές απάτες με επιστροφή ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.

της Άννας Κανδύλη

Οι υπόλοιποι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, ενώ σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης 2 χιλιάδων ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο απολογήθηκαν οι πρώτοι εννέα κατηγορούμενοι εκ των οποίων προφυλακίστηκαν οι πέντε, ανάμεσά τους και ο πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας των δυτικών προαστίων, στον οποίο αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στο κύκλωμα.

