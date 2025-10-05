Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια: Προφυλακιστέοι πέντε κατηγορούμενοι - Τι είπε ο «αρχηγός» στην απολογία του - Real.gr

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι πέντε από τους εννέα κατηγορούμενους για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε εκτεταμένες φορολογικές απάτες μέσω «εικονικών» εταιρειών.

της Άννας Κανδύλη

Οι απολογίες τους ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής ενώπιον του 32ου ανακριτή.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η οργάνωση, με φερόμενο ως αρχηγό έναν 52χρονο πρόεδρο τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας στη δυτική Αττική, είχε συστήσει περισσότερες από 370 εικονικές εταιρείες την περίοδο 2023–2025, μέσω των οποίων πραγματοποιούνταν συναλλαγές-«μαϊμού» για την επιστροφή ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος. Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα εκτιμάται σε 4,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία του ελληνικού Δημοσίου ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Μετά τις απολογίες τους, προφυλακίστηκαν ο 52χρονος φερόμενος ως αρχηγός, ο αδελφός του -δημοτικός υπάλληλος-, ένα φιλικό του πρόσωπο που εμφανιζόταν ως διαχειριστής εικονικής κατασκευαστικής εταιρείας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με τις εικονικές επιχειρήσεις.

Αντίθετα, τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ ένας εξ αυτών ο οποίος αφέθηκε με « βραχιολάκι» τραυματίστηκε πέφτοντας από τα σκαλιά του πρώτου ορόφου του ανακριτικού γραφείου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή και έκδοση – αποδοχή εικονικών τιμολογίων. Για την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες θα κληθούν να απολογηθούν σε δεύτερο στάδιο, όταν ολοκληρωθεί η σχετική δικογραφία.

Ο φερόμενος ως αρχηγός, κατά την απολογία του, αρνήθηκε κατηγορηματικά το κατηγορητήριο, δηλώνοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με εικονικές εταιρείες ή «αχυρανθρώπους». Υποστήριξε ότι δραστηριοποιείται νόμιμα ως σύμβουλος επιχειρήσεων και πως η εμπλοκή του οφείλεται σε παρερμηνεία τηλεφωνικών συνομιλιών που σχετίζονται με την επαγγελματική του δραστηριότητα. «Είναι απολύτως αβάσιμος και έωλος ο ισχυρισμός ότι εγώ ελέγχω μια πλειάδα εταιρειών με υποτιθέμενους “αχυρανθρώπους”», ανέφερε στο υπόμνημά του, σημειώνοντας πως δεν έχει βρεθεί κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο ή ύποπτος τραπεζικός λογαριασμός.

Ανάλογη στάση κράτησε και ένας 36χρονος λογιστής, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή εγγυοδοσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε την παράνομη φύση των δηλώσεων που υπέβαλλε και ότι ενεργούσε κατόπιν εντολών των διαχειριστών των εταιρειών. Ο συνήγορός του, Δημήτρης Ζορμπάς, ανέφερε πως «ο εντολέας του δεν είχε γνώση ότι επρόκειτο για παράνομες δραστηριότητες ούτε είχε πρόσβαση στους κωδικούς των εταιρειών στο Taxisnet».

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι.