Κύκλωμα με λαθραία τσιγάρα: «Σήμερα έχω ραντεβού με τον "Πούτιν"» - «Ξεφορτώνουμε και σε παίρνω ότι είναι» - Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι - Real.gr

Τα μέλη της συμμορίας με τα λαθραία τσιγάρα που εξάρθρωσε η Ελληνική Αστυνομία και έχει χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης, χρησιμοποιούσαν στις τηλεφωνικές τους συνομιλίες μια σειρά από κωδικές ονομασίες, φοβούμενοι ενδεχομένως ότι είχαν μπει στο ραντάρ των Αρχών.
Ο «Πρόεδρος», ο «Πούτιν» αλλά και χαμηλότερα στην ιεραρχία στελέχη, μιλούσαν για έναν «μουσάτο», για έναν «παίκτη», τα «κορίτσια» που ήταν τελικά οι εργάτες στις μονάδες όπου γινόταν η παρασκευή των τσιγάρων αλλά και τις «πακιστανικές», κωδικός για κάποια κινητά τηλέφωνα.
Διάλογος 1:
- Μέλος Α: Α μπλιέτ, σήμερα έχω ραντεβού με τον «Πούτιν»
- Μέλος Β: Ήτ-, τα γράμματα, τα
- Μέλος Α: Σήμερα έχω ραντεβού με τον «Πούτιν», θα δούμε τι θα μου πει
- Μέλος Β: Δηλαδή;
- Μέλος Α: Ε να δω πως θα, πως θα συνεχίσουμε
- Μέλος Β: Α, εντάξει
- Μέλος Α: Εσείς πότε, πότε τελειώνετε αυτά που κάνετε; Πως το βλέπεις; Ποια μέρα θα τελειώσεις;
Διάλογος 2:
- Μέλος Α: Έλα
- Μέλος Β: Ε, πάμε με το μικρό
- Μέλος Α: Ναι αλλά ο πρόεδρος είπε με τα μικρά είναι λίγο ΠΑΛΙΒΑ (μτφρ. ριψοκίνδυνο) εκεί να πηγαινοερχόμαστε
- Μέλος Β: Είναι ΠΑΛΙΒΑ (μτφρ. ριψοκίνδυνο) εκεί ναι ε
- Μέλος Α: Τώρα να ριψοκινδυνεύσουμε για μισή ώρα και μια ώρα;
- Μέλος Β: Όχι ρε γιατί να το, (ακατάληπτο περιεχόμενο)
- Μέλος Α: Ε;
- Μέλος Β: Δεν έχουνε πρόβλημα ότι ώρα και να πάμε;
- Μέλος Α: Εκεί ο μουσάτος όχι, δεν έχει πρόβλημα ρε
- Μέλος Β: Εντάξει, οκ
- Μέλος Α:Εντάξει;
- Μέλος Β:: Εντάξει
- Μέλος Α: ΝΤΑΒΑΪ
- Μέλος Β: Γεια γεια.
Διάλογος 3:
- Μέλος Α: Έλα
- Μέλος Β: Θες να ανόιξω κι ένα απ’ αυτά που κατεβάσαμε σήμερα;
- Μέλος Α: Όχι ρε συ θέλω αυτά, να μου φτιάξεις μια παλέτα να δω πως είναι να την στείλω φωτογραφία στον πρόεδρο
- Κωδικοποιημένες αναφορές των μελών της ε.ο. σε «ξενοδοχείο» και «κορίτσια» όπου παρέπεμπαν στο «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ» και τους «εργάτες»
(…)
Κ.Ρ.: Βρε εκεί δεν μπορούσες να πας στα κορίτσια;
- Κ.Τ.: Θα πάω τώρα, τώρα θα πάω, αυτός θέλει να πάει εκεί στο ξενοδοχείο πάλι, του ‘πα μόλις βρω λίγο χρόνο θα πεταχτούμε
- Κ.Ρ.: Κάτσε εσύ πέρασες από τότες που σε πήρα
- Κ.Τ.: Τότε δε πέρασα όχι, αλλά ξέρω γιατί με φωνάζει
- Κ.Ρ.: Βρε ας’ το το τι θέλουν μπορεί να θέλουν φαγητό κάτι δεν ξέρω, πήγαινε τέτοιο
- Κ.Τ.: Ναι, ναι τώρα θα παω
- Κ.Ρ.: Με παίρνει τώρα ο δικός τους ΜΠΛΙΑΤ, του λέω αφού το είπα λέω πριν τρεις (3) μέρες λέω
- Κ.Τ.: Ξαναπήρε ε;
- Κ.Ρ.: Ε με πήρε ο δικός τους τώρα τι με, μου το λένε σε μένα, δε το κάνω, παίρνουνε στο δικό τους, με παίρνει αυτός
- Κ.Τ.: Εντάξει τώρα θα πάω
- Κ.Ρ.: ΝΤΑΒΑΪ
- Κ.Τ.: ΝΤΑΒΑΪ.
Προετοιμασία παραγγελιών – W WINSTON, M MARLBORO, D DAVIDOFF
- Μέλος Α: Έλα ΜΠΡΟ
- Μέλος Β: ΜΠΡΑΤ
- Μέλος Α: ΜΠΡΑΤ
- Μέλος Β: Θα μου πεις λίγο τα πράγματα
- Μέλος Α: Εννοείται, λοιπόν έχουμε και λέμε, εγώ στα λέω όλα μαζί, αν και είναι δύο (2) παραγγελίες, εγώ στα λέω όλα μαζί να τα βάλεις και θα τα ξεχωρίσω εκεί
- Μέλος Β: Θα τα ξεχωρίσουν τα ναυάγια;
- Μέλος Α: Θα τα, βέβαια
- Μέλος Β: Για πες μου
- Μέλος Α: Λοιπόν έχουμε και λέμε WIN
- Μέλος Β: Ναι
- Μέλος Α: Σαράντα τέσσερα (44)
- Μέλος Β: Ξένο ή ελληνικό;
- Μέλος Α: Ε μόνο ξένα είναι
- Μέλος Β: W ξένο σαράντα τέσσερα (44) ναι
- Μέλος Α: Γαϊδούρι
- Μέλος Β: Μι, Μι ξένο, Μι ξένο ναι;
- Μέλος Α:Όλα, είναι εκατόν έντεκα (111)
- Μέλος Β: Εκατόν έντεκα (111) ωραίος
- Μέλος Α: Ε για να δω, ενενήντα εφτά (97) και δεκατέσσερα (14), εκατόν έντεκα (111) και DAV
- Μέλος Β: D Ναι;
- Μέλος Α: Δύο τριάντα δύο (232)
- Μέλος Β: D ξένο δύο τριάντα δύο (232), ωραία, ωραίος αυτά;
- Μέλος Α: Σαράντα τέσσερα (44), εκατόν έντεκα (111) και δύο τριάντα δύο (232)
- Μέλος Β: Ωραία άρα οχτώ (8)
- Μέλος Α: Αν λείπει, αν λείπει κάτι πες το μου
- Μέλος Β: Εφτά (7), εφτά-οχτώ (7-8) τρία ογδόντα εφτά (387)
- Μέλος Α: Τρία ογδόντα-, τρία ογδόντα εφτά (387)
- Μέλος Β: Έγινε, τα κοιτάω τώρα, ξεφορτώνουμε και σε παίρνω ότι είναι
- Μέλος Α:Ε έγινε ΜΠΡΟ
- Μέλος Β: Έλα BYE BYE
- Μέλος Α:Έλα γεια.
Τοποθέτηση Καμερών Βιντεοεπιτήρησης σε Χώρους – Εγκαταστάσεις της ε.ο.
- Μέλος Α: Ναι ΜΠΡΑΤ;
- Μέλος Β: Έλα ΜΠΡΑΤ
- Μέλος Α: Φεύγω;
- Μέλος Β: Ναι, ναι φεύγεις
- Μέλος Α: Οκ, τώρα έρχομαι από εκεί άμα είναι να πάρουμε τηλέφωνα
- Μέλος Β: Έγινε
- Μέλος Α: Για δες μια αν παίζουνε οι κάμερες πριν φύγω, τώρα κλείνω πόρτες εγώ
- Μέλος Β: Για περίμενε
- Μέλος Α: Για δες ένα λεπτό λίγο
- Μέλος Β: Ναι ΜΠΡΑΤ κανονικά
- Μέλος Α: Έγινε, οκ, έφυγα
Μέριμνα για την κατάρτιση πλαστών εγγράφων ταυτοπροσωπίας
- Μέλος Α: Θα νοικιάσω τώρα αυτό, με πήρε ο παίκτης τηλέφωνο.
- Μέλος Β: Ναι, αλλά αυτός έδωσε την κανονική του ταυτότητα ΜΠΡΑΤ όμως.
- Μέλος Α: Εντάξει έδωσε την κανονική του ταυτότητα, μα ρώτησα σε ποιον να κάνω τη φάτσα; Να κάνω στον Μπάμπη; Σε ποιον να κάνω μια φάτσα να πηγαίνει να το παίρνει;
- Μέλος Β: Εγώ σου είπα κάνε μου δεν έχω πρόβλημα.
- Μέλος Α: Ε δε θέλω ρε.
- Μέλος Β: Ωραία, άρα στον Μπάμπη τότε.
- Μέλος Α: Μη βάζεις το δικό σου, το, το δικό σου το κορμί στα τσουβάλια, στο ίδιο τσουβάλι.
- Μέλος Β: Κατάλαβα, εγώ λε, εγώ λέω για να βοηθήσω ΜΠΡΑΤ.
- Μέλος Α: Το ότι δε πήγες εσύ, ε το ότι δε πήγες εσύ δε σημαίνει ότι δε μπορούσες να στείλεις το ΧΑΜΠΟ ή το Μαυρούλη.
- Μέλος Β: Ωραία να βγάλουμε στο ΧΑΜΠΟ.
- Μέλος Β: Του έχεις φτιάξει διαβατήριο αυτουνού;
- Μέλος Α: Δε του ‘χω φτιάξει τίποτα, μάλλον θα του φτιάξω.
Χρήση κωδικοποιημένων λέξεων – Καρούμπαλο = ύπαρξη αστυνομίας
- Μέλος Α: Κα*****ρη μου;
- Μέλος Β: Άκου έχει δύο καρούμπαλα εδώ
- Μέλος Α: Ναι.
- Μέλος Β: Γιατί είναι ο στρατός έχουνε κάτι τανκς εδώ πέρα, δεν σταματάνε όμως.
- Μέλος Α: Α ωραία ωραία.