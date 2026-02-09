Quantcast
Κύκλωμα με λαθραία τσιγάρα: «Σήμερα έχω ραντεβού με τον "Πούτιν"» - «Ξεφορτώνουμε και σε παίρνω ότι είναι» - Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι - Real.gr
real player

Κύκλωμα με λαθραία τσιγάρα: «Σήμερα έχω ραντεβού με τον “Πούτιν”» – «Ξεφορτώνουμε και σε παίρνω ότι είναι» – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

18:09, 09/02/2026
Κύκλωμα με λαθραία τσιγάρα: «Σήμερα έχω ραντεβού με τον “Πούτιν”» – «Ξεφορτώνουμε και σε παίρνω ότι είναι» – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες των μελών του κυκλώματος που αποκόμιζαν τεράστια ποσά από την παρασκευή και διακίνηση λαθραίων τσιγάρων.

Τα μέλη της συμμορίας με τα λαθραία τσιγάρα που εξάρθρωσε η Ελληνική Αστυνομία και έχει χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης, χρησιμοποιούσαν στις τηλεφωνικές τους συνομιλίες μια σειρά από κωδικές ονομασίες, φοβούμενοι ενδεχομένως ότι είχαν μπει στο ραντάρ των Αρχών.

Ο «Πρόεδρος», ο «Πούτιν» αλλά και χαμηλότερα στην ιεραρχία στελέχη, μιλούσαν για έναν «μουσάτο», για έναν «παίκτη», τα «κορίτσια» που ήταν τελικά οι εργάτες στις μονάδες όπου γινόταν η παρασκευή των τσιγάρων αλλά και τις «πακιστανικές», κωδικός για κάποια κινητά τηλέφωνα.

Διάλογος 1:

  • Μέλος Α: Α μπλιέτ, σήμερα έχω ραντεβού με τον «Πούτιν»
  • Μέλος Β: Ήτ-, τα γράμματα, τα
  • Μέλος Α: Σήμερα έχω ραντεβού με τον «Πούτιν», θα δούμε τι θα μου πει
  • Μέλος Β: Δηλαδή;
  • Μέλος Α: Ε να δω πως θα, πως θα συνεχίσουμε
  • Μέλος Β: Α, εντάξει
  • Μέλος Α: Εσείς πότε, πότε τελειώνετε αυτά που κάνετε; Πως το βλέπεις; Ποια μέρα θα τελειώσεις;

Διάλογος 2:

  • Μέλος Α: Έλα
  • Μέλος Β: Ε, πάμε με το μικρό
  • Μέλος Α: Ναι αλλά ο πρόεδρος είπε με τα μικρά είναι λίγο ΠΑΛΙΒΑ (μτφρ. ριψοκίνδυνο) εκεί να πηγαινοερχόμαστε
  • Μέλος Β: Είναι ΠΑΛΙΒΑ (μτφρ. ριψοκίνδυνο) εκεί ναι ε
  • Μέλος Α: Τώρα να ριψοκινδυνεύσουμε για μισή ώρα και μια ώρα;
  • Μέλος Β: Όχι ρε γιατί να το, (ακατάληπτο περιεχόμενο)
  • Μέλος Α: Ε;
  • Μέλος Β: Δεν έχουνε πρόβλημα ότι ώρα και να πάμε;
  • Μέλος Α: Εκεί ο μουσάτος όχι, δεν έχει πρόβλημα ρε
  • Μέλος Β: Εντάξει, οκ
  • Μέλος Α:Εντάξει;
  • Μέλος Β:: Εντάξει
  • Μέλος Α: ΝΤΑΒΑΪ
  • Μέλος Β: Γεια γεια.

Διάλογος 3:

  • Μέλος Α: Έλα
  • Μέλος Β: Θες να ανόιξω κι ένα απ’ αυτά που κατεβάσαμε σήμερα;
  • Μέλος Α: Όχι ρε συ θέλω αυτά, να μου φτιάξεις μια παλέτα να δω πως είναι να την στείλω φωτογραφία στον πρόεδρο

 

  • Κωδικοποιημένες αναφορές των μελών της ε.ο. σε «ξενοδοχείο» και «κορίτσια» όπου παρέπεμπαν στο «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ» και τους «εργάτες»
    (…)
    Κ.Ρ.: Βρε εκεί δεν μπορούσες να πας στα κορίτσια;
  • Κ.Τ.: Θα πάω τώρα, τώρα θα πάω, αυτός θέλει να πάει εκεί στο ξενοδοχείο πάλι, του ‘πα μόλις βρω λίγο χρόνο θα πεταχτούμε
  • Κ.Ρ.: Κάτσε εσύ πέρασες από τότες που σε πήρα
  • Κ.Τ.: Τότε δε πέρασα όχι, αλλά ξέρω γιατί με φωνάζει
  • Κ.Ρ.: Βρε ας’ το το τι θέλουν μπορεί να θέλουν φαγητό κάτι δεν ξέρω, πήγαινε τέτοιο
  • Κ.Τ.: Ναι, ναι τώρα θα παω
  • Κ.Ρ.: Με παίρνει τώρα ο δικός τους ΜΠΛΙΑΤ, του λέω αφού το είπα λέω πριν τρεις (3) μέρες λέω
  • Κ.Τ.: Ξαναπήρε ε;
  • Κ.Ρ.: Ε με πήρε ο δικός τους τώρα τι με, μου το λένε σε μένα, δε το κάνω, παίρνουνε στο δικό τους, με παίρνει αυτός
  • Κ.Τ.: Εντάξει τώρα θα πάω
  • Κ.Ρ.: ΝΤΑΒΑΪ
  • Κ.Τ.: ΝΤΑΒΑΪ.

Προετοιμασία παραγγελιών – W WINSTON, M MARLBORO, D DAVIDOFF

  • Μέλος Α: Έλα ΜΠΡΟ
  • Μέλος Β: ΜΠΡΑΤ
  • Μέλος Α: ΜΠΡΑΤ
  • Μέλος Β: Θα μου πεις λίγο τα πράγματα
  • Μέλος Α: Εννοείται, λοιπόν έχουμε και λέμε, εγώ στα λέω όλα μαζί, αν και είναι δύο (2) παραγγελίες, εγώ στα λέω όλα μαζί να τα βάλεις και θα τα ξεχωρίσω εκεί
  • Μέλος Β: Θα τα ξεχωρίσουν τα ναυάγια;
  • Μέλος Α: Θα τα, βέβαια
  • Μέλος Β: Για πες μου
  • Μέλος Α: Λοιπόν έχουμε και λέμε WIN
  • Μέλος Β: Ναι
  • Μέλος Α: Σαράντα τέσσερα (44)
  • Μέλος Β: Ξένο ή ελληνικό;
  • Μέλος Α: Ε μόνο ξένα είναι
  • Μέλος Β: W ξένο σαράντα τέσσερα (44) ναι
  • Μέλος Α: Γαϊδούρι
  • Μέλος Β: Μι, Μι ξένο, Μι ξένο ναι;
  • Μέλος Α:Όλα, είναι εκατόν έντεκα (111)
  • Μέλος Β: Εκατόν έντεκα (111) ωραίος
  • Μέλος Α: Ε για να δω, ενενήντα εφτά (97) και δεκατέσσερα (14), εκατόν έντεκα (111) και DAV
  • Μέλος Β: D Ναι;
  • Μέλος Α: Δύο τριάντα δύο (232)
  • Μέλος Β: D ξένο δύο τριάντα δύο (232), ωραία, ωραίος αυτά;
  • Μέλος Α: Σαράντα τέσσερα (44), εκατόν έντεκα (111) και δύο τριάντα δύο (232)
  • Μέλος Β: Ωραία άρα οχτώ (8)
  • Μέλος Α: Αν λείπει, αν λείπει κάτι πες το μου
  • Μέλος Β: Εφτά (7), εφτά-οχτώ (7-8) τρία ογδόντα εφτά (387)
  • Μέλος Α: Τρία ογδόντα-, τρία ογδόντα εφτά (387)
  • Μέλος Β: Έγινε, τα κοιτάω τώρα, ξεφορτώνουμε και σε παίρνω ότι είναι
  • Μέλος Α:Ε έγινε ΜΠΡΟ
  • Μέλος Β: Έλα BYE BYE
  • Μέλος Α:Έλα γεια.

Τοποθέτηση Καμερών Βιντεοεπιτήρησης σε Χώρους – Εγκαταστάσεις της ε.ο.

  • Μέλος Α: Ναι ΜΠΡΑΤ;
  • Μέλος Β: Έλα ΜΠΡΑΤ
  • Μέλος Α: Φεύγω;
  • Μέλος Β: Ναι, ναι φεύγεις
  • Μέλος Α: Οκ, τώρα έρχομαι από εκεί άμα είναι να πάρουμε τηλέφωνα
  • Μέλος Β: Έγινε
  • Μέλος Α: Για δες μια αν παίζουνε οι κάμερες πριν φύγω, τώρα κλείνω πόρτες εγώ
  • Μέλος Β: Για περίμενε
  • Μέλος Α: Για δες ένα λεπτό λίγο
  • Μέλος Β: Ναι ΜΠΡΑΤ κανονικά
  • Μέλος Α: Έγινε, οκ, έφυγα

Μέριμνα για την κατάρτιση πλαστών εγγράφων ταυτοπροσωπίας

  • Μέλος Α: Θα νοικιάσω τώρα αυτό, με πήρε ο παίκτης τηλέφωνο.
  • Μέλος Β: Ναι, αλλά αυτός έδωσε την κανονική του ταυτότητα ΜΠΡΑΤ όμως.
  • Μέλος Α: Εντάξει έδωσε την κανονική του ταυτότητα, μα ρώτησα σε ποιον να κάνω τη φάτσα; Να κάνω στον Μπάμπη; Σε ποιον να κάνω μια φάτσα να πηγαίνει να το παίρνει;
  • Μέλος Β: Εγώ σου είπα κάνε μου δεν έχω πρόβλημα.
  • Μέλος Α: Ε δε θέλω ρε.
  • Μέλος Β: Ωραία, άρα στον Μπάμπη τότε.
  • Μέλος Α: Μη βάζεις το δικό σου, το, το δικό σου το κορμί στα τσουβάλια, στο ίδιο τσουβάλι.
  • Μέλος Β: Κατάλαβα, εγώ λε, εγώ λέω για να βοηθήσω ΜΠΡΑΤ.
  • Μέλος Α: Το ότι δε πήγες εσύ, ε το ότι δε πήγες εσύ δε σημαίνει ότι δε μπορούσες να στείλεις το ΧΑΜΠΟ ή το Μαυρούλη.
  • Μέλος Β: Ωραία να βγάλουμε στο ΧΑΜΠΟ.
  • Μέλος Β: Του έχεις φτιάξει διαβατήριο αυτουνού;
  • Μέλος Α: Δε του ‘χω φτιάξει τίποτα, μάλλον θα του φτιάξω.

Χρήση κωδικοποιημένων λέξεων – Καρούμπαλο = ύπαρξη αστυνομίας

  • Μέλος Α: Κα*****ρη μου;
  • Μέλος Β: Άκου έχει δύο καρούμπαλα εδώ
  • Μέλος Α: Ναι.
  • Μέλος Β: Γιατί είναι ο στρατός έχουνε κάτι τανκς εδώ πέρα, δεν σταματάνε όμως.
  • Μέλος Α: Α ωραία ωραία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Σε διαδικασία πιστοποίησης τα νέα Coradia Stream της Hellenic Train - Δοκιμές στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο έως το τέλος Μαΐου

Σε διαδικασία πιστοποίησης τα νέα Coradia Stream της Hellenic Train - Δοκιμές στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο έως το τέλος Μαΐου

19:15 09/02
Ανδρουλάκης: Ανάρτηση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Ανδρουλάκης: Ανάρτηση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

19:00 09/02
Υπόθεση Έπστιν: Η Γκισλέιν Μάξγουελ επικαλέστηκε την Πέμπτη Τροπολογία - Σε ποια περίπτωση θα μιλήσει

Υπόθεση Έπστιν: Η Γκισλέιν Μάξγουελ επικαλέστηκε την Πέμπτη Τροπολογία - Σε ποια περίπτωση θα μιλήσει

19:00 09/02
Νορβηγία: Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα εις βάρος γνωστής διπλωμάτισσας και του συζύγου της για τους δεσμούς τους με τον Τζέφρι Έπστιν

Νορβηγία: Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα εις βάρος γνωστής διπλωμάτισσας και του συζύγου της για τους δεσμούς τους με τον Τζέφρι Έπστιν

18:45 09/02
Καλλιθέα: Βίντεο από τη μεταφορά του 2χρονου κοριτσιού με περιπολικό στο νοσοκομείο - Η κατάσταση της υγείας του

Καλλιθέα: Βίντεο από τη μεταφορά του 2χρονου κοριτσιού με περιπολικό στο νοσοκομείο - Η κατάσταση της υγείας του

18:30 09/02
Tom Brady: Το νέο… τετ α τετ με την Alix Earle σε ιδιωτικό πάρτι του Super Bowl

Tom Brady: Το νέο… τετ α τετ με την Alix Earle σε ιδιωτικό πάρτι του Super Bowl

18:30 09/02
Διδυμότειχο: Πάνω από το όριο συναγερμού η στάθμη των υδάτων στο Πύθιο, αλλά με πτωτική τάση

Διδυμότειχο: Πάνω από το όριο συναγερμού η στάθμη των υδάτων στο Πύθιο, αλλά με πτωτική τάση

18:15 09/02
Πλακιάς: «Γνήσια τα βίντεο, δείχνουν ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν κουβαλούσε παράνομο φορτίο»

Πλακιάς: «Γνήσια τα βίντεο, δείχνουν ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν κουβαλούσε παράνομο φορτίο»

18:15 09/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved