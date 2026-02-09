Κύκλωμα με λαθραία τσιγάρα: «Σήμερα έχω ραντεβού με τον "Πούτιν"» - «Ξεφορτώνουμε και σε παίρνω ότι είναι» - Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι - Real.gr

Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες των μελών του κυκλώματος που αποκόμιζαν τεράστια ποσά από την παρασκευή και διακίνηση λαθραίων τσιγάρων.

Τα μέλη της συμμορίας με τα λαθραία τσιγάρα που εξάρθρωσε η Ελληνική Αστυνομία και έχει χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης, χρησιμοποιούσαν στις τηλεφωνικές τους συνομιλίες μια σειρά από κωδικές ονομασίες, φοβούμενοι ενδεχομένως ότι είχαν μπει στο ραντάρ των Αρχών.

Ο «Πρόεδρος», ο «Πούτιν» αλλά και χαμηλότερα στην ιεραρχία στελέχη, μιλούσαν για έναν «μουσάτο», για έναν «παίκτη», τα «κορίτσια» που ήταν τελικά οι εργάτες στις μονάδες όπου γινόταν η παρασκευή των τσιγάρων αλλά και τις «πακιστανικές», κωδικός για κάποια κινητά τηλέφωνα.

Διάλογος 1:

Μέλος Α : Α μπλιέτ, σήμερα έχω ραντεβού με τον «Πούτιν»

: Α μπλιέτ, σήμερα έχω ραντεβού με τον «Πούτιν» Μέλος Β : Ήτ-, τα γράμματα, τα

: Ήτ-, τα γράμματα, τα Μέλος Α : Σήμερα έχω ραντεβού με τον «Πούτιν», θα δούμε τι θα μου πει

: Σήμερα έχω ραντεβού με τον «Πούτιν», θα δούμε τι θα μου πει Μέλος Β : Δηλαδή;

: Δηλαδή; Μέλος Α : Ε να δω πως θα, πως θα συνεχίσουμε

: Ε να δω πως θα, πως θα συνεχίσουμε Μέλος Β : Α, εντάξει

: Α, εντάξει Μέλος Α: Εσείς πότε, πότε τελειώνετε αυτά που κάνετε; Πως το βλέπεις; Ποια μέρα θα τελειώσεις;

Διάλογος 2:

Μέλος Α : Έλα

: Έλα Μέλος Β : Ε, πάμε με το μικρό

: Ε, πάμε με το μικρό Μέλος Α : Ναι αλλά ο πρόεδρος είπε με τα μικρά είναι λίγο ΠΑΛΙΒΑ (μτφρ. ριψοκίνδυνο) εκεί να πηγαινοερχόμαστε

: Ναι αλλά ο πρόεδρος είπε με τα μικρά είναι λίγο ΠΑΛΙΒΑ (μτφρ. ριψοκίνδυνο) εκεί να πηγαινοερχόμαστε Μέλος Β : Είναι ΠΑΛΙΒΑ (μτφρ. ριψοκίνδυνο) εκεί ναι ε

: Είναι ΠΑΛΙΒΑ (μτφρ. ριψοκίνδυνο) εκεί ναι ε Μέλος Α : Τώρα να ριψοκινδυνεύσουμε για μισή ώρα και μια ώρα;

: Τώρα να ριψοκινδυνεύσουμε για μισή ώρα και μια ώρα; Μέλος Β : Όχι ρε γιατί να το, (ακατάληπτο περιεχόμενο)

: Όχι ρε γιατί να το, (ακατάληπτο περιεχόμενο) Μέλος Α : Ε;

: Ε; Μέλος Β : Δεν έχουνε πρόβλημα ότι ώρα και να πάμε;

: Δεν έχουνε πρόβλημα ότι ώρα και να πάμε; Μέλος Α : Εκεί ο μουσάτος όχι, δεν έχει πρόβλημα ρε

: Εκεί ο μουσάτος όχι, δεν έχει πρόβλημα ρε Μέλος Β : Εντάξει, οκ

: Εντάξει, οκ Μέλος Α :Εντάξει;

:Εντάξει; Μέλος Β :: Εντάξει

:: Εντάξει Μέλος Α : ΝΤΑΒΑΪ

: ΝΤΑΒΑΪ Μέλος Β: Γεια γεια.

Διάλογος 3:

Μέλος Α : Έλα

: Έλα Μέλος Β : Θες να ανόιξω κι ένα απ’ αυτά που κατεβάσαμε σήμερα;

: Θες να ανόιξω κι ένα απ’ αυτά που κατεβάσαμε σήμερα; Μέλος Α: Όχι ρε συ θέλω αυτά, να μου φτιάξεις μια παλέτα να δω πως είναι να την στείλω φωτογραφία στον πρόεδρο

Κωδικοποιημένες αναφορές των μελών της ε.ο. σε «ξενοδοχείο» και «κορίτσια» όπου παρέπεμπαν στο «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ» και τους «εργάτες»

(…)

Κ.Ρ. : Βρε εκεί δεν μπορούσες να πας στα κορίτσια;

(…) : Βρε εκεί δεν μπορούσες να πας στα κορίτσια; Κ.Τ. : Θα πάω τώρα, τώρα θα πάω, αυτός θέλει να πάει εκεί στο ξενοδοχείο πάλι, του ‘πα μόλις βρω λίγο χρόνο θα πεταχτούμε

: Θα πάω τώρα, τώρα θα πάω, αυτός θέλει να πάει εκεί στο ξενοδοχείο πάλι, του ‘πα μόλις βρω λίγο χρόνο θα πεταχτούμε Κ.Ρ. : Κάτσε εσύ πέρασες από τότες που σε πήρα

: Κάτσε εσύ πέρασες από τότες που σε πήρα Κ.Τ. : Τότε δε πέρασα όχι, αλλά ξέρω γιατί με φωνάζει

: Τότε δε πέρασα όχι, αλλά ξέρω γιατί με φωνάζει Κ.Ρ. : Βρε ας’ το το τι θέλουν μπορεί να θέλουν φαγητό κάτι δεν ξέρω, πήγαινε τέτοιο

: Βρε ας’ το το τι θέλουν μπορεί να θέλουν φαγητό κάτι δεν ξέρω, πήγαινε τέτοιο Κ.Τ. : Ναι, ναι τώρα θα παω

: Ναι, ναι τώρα θα παω Κ.Ρ. : Με παίρνει τώρα ο δικός τους ΜΠΛΙΑΤ, του λέω αφού το είπα λέω πριν τρεις (3) μέρες λέω

: Με παίρνει τώρα ο δικός τους ΜΠΛΙΑΤ, του λέω αφού το είπα λέω πριν τρεις (3) μέρες λέω Κ.Τ. : Ξαναπήρε ε;

: Ξαναπήρε ε; Κ.Ρ. : Ε με πήρε ο δικός τους τώρα τι με, μου το λένε σε μένα, δε το κάνω, παίρνουνε στο δικό τους, με παίρνει αυτός

: Ε με πήρε ο δικός τους τώρα τι με, μου το λένε σε μένα, δε το κάνω, παίρνουνε στο δικό τους, με παίρνει αυτός Κ.Τ. : Εντάξει τώρα θα πάω

: Εντάξει τώρα θα πάω Κ.Ρ. : ΝΤΑΒΑΪ

: ΝΤΑΒΑΪ Κ.Τ.: ΝΤΑΒΑΪ.

Προετοιμασία παραγγελιών – W WINSTON, M MARLBORO, D DAVIDOFF

Μέλος Α : Έλα ΜΠΡΟ

: Έλα ΜΠΡΟ Μέλος Β : ΜΠΡΑΤ

: ΜΠΡΑΤ Μέλος Α : ΜΠΡΑΤ

: ΜΠΡΑΤ Μέλος Β : Θα μου πεις λίγο τα πράγματα

: Θα μου πεις λίγο τα πράγματα Μέλος Α : Εννοείται, λοιπόν έχουμε και λέμε, εγώ στα λέω όλα μαζί, αν και είναι δύο (2) παραγγελίες, εγώ στα λέω όλα μαζί να τα βάλεις και θα τα ξεχωρίσω εκεί

: Εννοείται, λοιπόν έχουμε και λέμε, εγώ στα λέω όλα μαζί, αν και είναι δύο (2) παραγγελίες, εγώ στα λέω όλα μαζί να τα βάλεις και θα τα ξεχωρίσω εκεί Μέλος Β : Θα τα ξεχωρίσουν τα ναυάγια;

: Θα τα ξεχωρίσουν τα ναυάγια; Μέλος Α : Θα τα, βέβαια

: Θα τα, βέβαια Μέλος Β : Για πες μου

: Για πες μου Μέλος Α : Λοιπόν έχουμε και λέμε WIN

: Λοιπόν έχουμε και λέμε WIN Μέλος Β : Ναι

: Ναι Μέλος Α : Σαράντα τέσσερα (44)

: Σαράντα τέσσερα (44) Μέλος Β : Ξένο ή ελληνικό;

: Ξένο ή ελληνικό; Μέλος Α : Ε μόνο ξένα είναι

: Ε μόνο ξένα είναι Μέλος Β : W ξένο σαράντα τέσσερα (44) ναι

: W ξένο σαράντα τέσσερα (44) ναι Μέλος Α : Γαϊδούρι

: Γαϊδούρι Μέλος Β : Μι, Μι ξένο, Μι ξένο ναι;

: Μι, Μι ξένο, Μι ξένο ναι; Μέλος Α :Όλα, είναι εκατόν έντεκα (111)

:Όλα, είναι εκατόν έντεκα (111) Μέλος Β : Εκατόν έντεκα (111) ωραίος

: Εκατόν έντεκα (111) ωραίος Μέλος Α : Ε για να δω, ενενήντα εφτά (97) και δεκατέσσερα (14), εκατόν έντεκα (111) και DAV

: Ε για να δω, ενενήντα εφτά (97) και δεκατέσσερα (14), εκατόν έντεκα (111) και DAV Μέλος Β : D Ναι;

: D Ναι; Μέλος Α : Δύο τριάντα δύο (232)

: Δύο τριάντα δύο (232) Μέλος Β : D ξένο δύο τριάντα δύο (232), ωραία, ωραίος αυτά;

: D ξένο δύο τριάντα δύο (232), ωραία, ωραίος αυτά; Μέλος Α : Σαράντα τέσσερα (44), εκατόν έντεκα (111) και δύο τριάντα δύο (232)

: Σαράντα τέσσερα (44), εκατόν έντεκα (111) και δύο τριάντα δύο (232) Μέλος Β : Ωραία άρα οχτώ (8)

: Ωραία άρα οχτώ (8) Μέλος Α : Αν λείπει, αν λείπει κάτι πες το μου

: Αν λείπει, αν λείπει κάτι πες το μου Μέλος Β : Εφτά (7), εφτά-οχτώ (7-8) τρία ογδόντα εφτά (387)

: Εφτά (7), εφτά-οχτώ (7-8) τρία ογδόντα εφτά (387) Μέλος Α : Τρία ογδόντα-, τρία ογδόντα εφτά (387)

: Τρία ογδόντα-, τρία ογδόντα εφτά (387) Μέλος Β : Έγινε, τα κοιτάω τώρα, ξεφορτώνουμε και σε παίρνω ότι είναι

: Έγινε, τα κοιτάω τώρα, ξεφορτώνουμε και σε παίρνω ότι είναι Μέλος Α :Ε έγινε ΜΠΡΟ

:Ε έγινε ΜΠΡΟ Μέλος Β : Έλα BYE BYE

: Έλα BYE BYE Μέλος Α:Έλα γεια.

Τοποθέτηση Καμερών Βιντεοεπιτήρησης σε Χώρους – Εγκαταστάσεις της ε.ο.

Μέλος Α : Ναι ΜΠΡΑΤ;

: Ναι ΜΠΡΑΤ; Μέλος Β : Έλα ΜΠΡΑΤ

: Έλα ΜΠΡΑΤ Μέλος Α : Φεύγω;

: Φεύγω; Μέλος Β : Ναι, ναι φεύγεις

: Ναι, ναι φεύγεις Μέλος Α : Οκ, τώρα έρχομαι από εκεί άμα είναι να πάρουμε τηλέφωνα

: Οκ, τώρα έρχομαι από εκεί άμα είναι να πάρουμε τηλέφωνα Μέλος Β : Έγινε

: Έγινε Μέλος Α : Για δες μια αν παίζουνε οι κάμερες πριν φύγω, τώρα κλείνω πόρτες εγώ

: Για δες μια αν παίζουνε οι κάμερες πριν φύγω, τώρα κλείνω πόρτες εγώ Μέλος Β : Για περίμενε

: Για περίμενε Μέλος Α : Για δες ένα λεπτό λίγο

: Για δες ένα λεπτό λίγο Μέλος Β : Ναι ΜΠΡΑΤ κανονικά

: Ναι ΜΠΡΑΤ κανονικά Μέλος Α: Έγινε, οκ, έφυγα

Μέριμνα για την κατάρτιση πλαστών εγγράφων ταυτοπροσωπίας

Μέλος Α : Θα νοικιάσω τώρα αυτό, με πήρε ο παίκτης τηλέφωνο.

: Θα νοικιάσω τώρα αυτό, με πήρε ο παίκτης τηλέφωνο. Μέλος Β : Ναι, αλλά αυτός έδωσε την κανονική του ταυτότητα ΜΠΡΑΤ όμως.

: Ναι, αλλά αυτός έδωσε την κανονική του ταυτότητα ΜΠΡΑΤ όμως. Μέλος Α : Εντάξει έδωσε την κανονική του ταυτότητα, μα ρώτησα σε ποιον να κάνω τη φάτσα; Να κάνω στον Μπάμπη; Σε ποιον να κάνω μια φάτσα να πηγαίνει να το παίρνει;

: Εντάξει έδωσε την κανονική του ταυτότητα, μα ρώτησα σε ποιον να κάνω τη φάτσα; Να κάνω στον Μπάμπη; Σε ποιον να κάνω μια φάτσα να πηγαίνει να το παίρνει; Μέλος Β : Εγώ σου είπα κάνε μου δεν έχω πρόβλημα.

: Εγώ σου είπα κάνε μου δεν έχω πρόβλημα. Μέλος Α : Ε δε θέλω ρε.

: Ε δε θέλω ρε. Μέλος Β : Ωραία, άρα στον Μπάμπη τότε.

: Ωραία, άρα στον Μπάμπη τότε. Μέλος Α : Μη βάζεις το δικό σου, το, το δικό σου το κορμί στα τσουβάλια, στο ίδιο τσουβάλι.

: Μη βάζεις το δικό σου, το, το δικό σου το κορμί στα τσουβάλια, στο ίδιο τσουβάλι. Μέλος Β : Κατάλαβα, εγώ λε, εγώ λέω για να βοηθήσω ΜΠΡΑΤ.

: Κατάλαβα, εγώ λε, εγώ λέω για να βοηθήσω ΜΠΡΑΤ. Μέλος Α : Το ότι δε πήγες εσύ, ε το ότι δε πήγες εσύ δε σημαίνει ότι δε μπορούσες να στείλεις το ΧΑΜΠΟ ή το Μαυρούλη.

: Το ότι δε πήγες εσύ, ε το ότι δε πήγες εσύ δε σημαίνει ότι δε μπορούσες να στείλεις το ΧΑΜΠΟ ή το Μαυρούλη. Μέλος Β : Ωραία να βγάλουμε στο ΧΑΜΠΟ.

: Ωραία να βγάλουμε στο ΧΑΜΠΟ. Μέλος Β : Του έχεις φτιάξει διαβατήριο αυτουνού;

: Του έχεις φτιάξει διαβατήριο αυτουνού; Μέλος Α: Δε του ‘χω φτιάξει τίποτα, μάλλον θα του φτιάξω.

Χρήση κωδικοποιημένων λέξεων – Καρούμπαλο = ύπαρξη αστυνομίας