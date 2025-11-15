Κύκλωμα με «μαϊμού» επενδύσεις σε καζίνο: «O επιχειρηματίας δεν έχει καμία σχέση, θα προβεί σε αποκαλύψεις» - Τι λέει ο δικηγόρος του - Real.gr

Καμία σχέση με όλα αυτά δεν έχει ο επιχειρηματίας, ο οποίος έχει συλληφθεί για εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε πλαστογραφίες και απάτες με το πρόσχημα επένδυσης σε καζίνο, αποσπώντας από ανυποψίαστα θύματα μεγάλα χρηματικά ποσά, δήλωσε ο δικηγόρος του.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Δημήτρης Χριστόπουλος, δικηγόρος του γνωστού επιχειρηματία, μιλώντας σε εκπομπή του ΑΝΤ1, είπε μεταξύ άλλων: «Ο εντολέας μου είναι ένας εκ των συλληφθέντων. Ο ίδιος μου έχει πει επαλειμμένα ότι δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που του καταμαρτυρούνται και ότι θα προβεί σε περαιτέρω αποκαλύψεις ώστε να λάμψει η αλήθεια. Οφείλω να σας πω ότι επειδή η δικογραφία είναι ογκωδέστατη, η πίεση είναι ιδιαίτερη».

Στην δημόσια καταγγελία του, ο κ. Μαρτίκας ενέπλεξε και το όνομα του εν λόγω δικηγόρου. Ο ίδιος απαντά πάνω σε αυτό ότι «τον άνθρωπο τον γνωρίζω και είμαι ένας από τους δικηγόρους που επαλειμμένα τον έχουμε υποστηρίξει σε ορισμένες περιπτώσεις του.

Δεν έχω καμία εμπλοκή με την υπόθεση, παρά μόνο επαγγελματική. Επειδή είναι λίγο συγχυσμένο αυτό που λέει, εάν δεν ανασκευάσει θα αναγκαστώ να κινηθώ νομικά. Το να φτάνουμε, επειδή μας δίνεται ένα βήμα, να απειλούμε ανθρώπους για τον λόγο ότι το μόνο που κάνουν είναι το λειτούργημά τους, είναι κατάντια».

Αποκαλυπτικά είναι τα όσα ήρθαν στο φως σχετικά με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που πραγματοποιούσε επενδυτικές απάτες με θύματα και γνωστά πρόσωπα της εγχώριας showbiz και του επιχειρείν.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν οργανώσει κάθε τους κίνηση. Ψεύτικοι επενδυτές, απομιμήσεις πολύτιμων λίθων, σκηνοθετημένες ληστείες επί πληρωμή, εικονικές συλλήψεις ήταν μόνο ένα μέρος του οργανωμένου σχεδίου της σπείρας για να καταφέρνει να αποσπά χρήματα από τα θύματά της.

Όλα συνέβαιναν σε σουίτες καζίνο. Τα μέλη της οργάνωσης, προσποιούμενα ότι προσφέρουν επενδυτικές ευκαιρίες σε γνωστό επαρχιακό καζίνο, υπόσχονταν μηνιαίες αποδόσεις 10% – 20%, αφήνοντας στο τέλος του επιχειρηματίες που εξαπατούσαν εκτεθειμένους.

Ο αρχηγός εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος του καζίνο, ενώ για να πείσουν τα θύματα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε σουίτες του ξενοδοχείου, όπου τους επεδείκνυαν μεγάλα ποσά μετρητών, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους. Κατά περίπτωση, παρουσίαζαν και πλαστές επιταγές ως δήθεν αποδεικτικά των κερδών τους.

Όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση προέβαλε διάφορα προσχήματα καθυστερώντας συστηματικά την επιστροφή τους. Χαρακτηριστικό της δράσης τους αποτελεί η χρήση ακραίας βίας, με σκηνοθετημένη ληστεία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ένα θύμα, ενώ σε άλλη περίπτωση σκηνοθέτησαν «σύλληψη» του υπαρχηγού από άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς, αφαιρώντας μεγάλο χρηματικό ποσό με πρόσχημα την κατάσχεση.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία:

Το χρηματικό ποσό των 38.925 ευρώ.

113 διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας.

735 λίρες, χρυσού χρώματος, αμφιβόλου γνησιότητας.

Πλήθος δεσμίδων από αντίγραφα χαρτονομισμάτων φερόμενου ποσού 725.450 ευρώ.

Πλήθος ρολογιών με επιγραφή ROLEX αμφιβόλου γνησιότητας.

Δύο πλάστες επιταγές ύψους 100.000 ευρώ και 600.000 ευρώ αντίστοιχα.

Τρία ΙΧΕ αυτοκίνητα πολυτελείας και 6 κινητά τηλέφωνα.

«Εγκέφαλος» της απάτης φέρεται να ήταν ένας 53χρονος πρώην αστυνομικός, εθισμένος στον τζόγο, ο οποίος είχε αποταχθεί από την ΕΛ.ΑΣ. πριν από δέκα χρόνια. Συνεργός του φέρεται να ήταν γνωστός επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης κέντρων ευεξίας, ο οποίος παρουσιαζόταν ως «εγγυητής» τον επενδύσεων «φούσκα».

Η αστυνομία προχώρησε σε πέντε συλλήψεις. Οι συλληφθέντες είχαν εξαπατήσεις συνολικά επτά επιχειρηματίες σε Αθήνα, Λάρισα, Καλαμάτα και Πάτρα και η λεία τους ανέρχεται σε 1.300.000 ευρώ.

Ανάμεσά στα θύματά τους και ο Σπύρος Μαρτίκας, από τον οποίο είχαν αποσπάσει τα μεγαλύτερα ποσά. Σε έξι ακόμα περιπτώσεις προσπάθησαν, ανεπιτυχώς, να παγιδέψουν οικονομικά εύρωστους επιχειρηματίες.

Πώς δρούσε η σπείρα των απατεώνων

Όπως αποκάλυψε ο Σπύρος Μαρτίκας, όλα συνέβαιναν πίσω από κλειστές πόρτες σε πολυτελείς σουίτες καζίνο.

«Ζητούσαν 50.000 ευρώ για αρχή, με υπογραφή συμβολαίου και τα έπαιζαν μετρητά. Σε πλήρωναν σε 2-3 βδομάδες με 55.000 ευρώ, να μην χάσουν τα στατιστικά απόδοσης. Σε πλήρωναν 3 με 4 φορές, και μετά ξεκινούσε το πανηγύρι. Έλεγαν “δεν έχω μετρητά, θα σε πληρώσω σε χρυσό”. Σε πλήρωναν με χρυσό και σε πήγαιναν στον φίλο ενεχυροδανειστή για εξαργύρωση. Και μετά την εξαργύρωση, ”στην έπεφταν” τύποι με κουκούλες και έστηναν δήθεν ληστεία. Έκλεβαν και μετά έλεγαν ”μας έκλεψαν”», είπε ο Σπύρος Μαρτίκας.

Παράλληλα ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης φρόντιζε να φτιάχνει τη δημόσια εικόνα του μέσω των social media, αναρτώντας φωτογραφίες του μαζί με γνωστούς ανθρώπους από διάφορους χώρους.

Ο Σπύρος Μαρτίκας αποκάλυψε ακόμα πως ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» του κυκλώματος είχε στήσει ένα παιχνίδι με χαρτιά το βράδυ που σκοτώθηκε ο Παντελής Παντελίδης και στο οποίο έχασε 250.000 ευρώ.

«Ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας ήταν ο διοργανωτής του στημένου τζόγου, που ο Παντελής Παντελίδης έχασε τεράστια ποσά το βράδυ του θανάτου του, έχασε 250.000 ευρώ. Θρήνησε όλη η Ελλάδα εξαιτίας του. Θα κάνω τα πάντα για να τα ξεσκεπάσω! Δεν έχω ιδέα από χαρτιά, δεν έχω πατήσει ποτέ το πόδι μου στα καζίνο», είπε.