Κύκλωμα καζίνο: «Σπάει» τη σιωπή του ο «υπαρχηγός» - «Πώς χρωστάω λεφτά στον Μαρτίκα χωρίς να μου έχει δώσει ένα ευρώ» - Real.gr

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο φερόμενος ως υπαρχηγός του κυκλώματος.

Ο φερόμενος ως υπαρχηγός του κυκλώματος με τις ψευτοεπενδύσεις σε καζίνο και γνωστός επιχειρηματίας, μίλησε μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού όπου κρατείται, δηλώνοντας πως είχε τον ρόλο του «ατζέντη».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ANT1, αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας πως ο ίδιος, απλά πήγαινε παίκτες στο καζίνο για να παίζουν και ότι έπαιρνε κάποια προμήθεια από τα κέρδη.

Μάλιστα, διευκρινίζει ότι στο παρελθόν, από το 1996 μέχρι και το 2002 εργαζόταν στο καζίνο στο Λουτράκι, ενώ όπως ακόμη λέει στον ΑΝΤ1, είχε και άλλες συνεργασίες με άλλα καζίνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.

Στη συνέντευξη αναφέρεται και στη σχέση που είχε με τον Σπύρο Μαρτίκα, ο οποίος κατήγγειλε τη δράση του κυκλώματος στις Αρχές. Αρχικά δήώσε ότι οι σχέσεις τους ήταν φιλικές, πως δεν πήρε ποτέ ούτε ένα ευρώ από τον Μαρτίκα και πως απλά τον έφερε σε επικοινωνία με τον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος.

«Εγώ δούλευα στο καζίνο απο το 1996 ως το 2002 και η επόμενη δουλειά ήταν να πηγαίνω στο καζίνο παίκτες και να παίρνω προμήθεια, δήλωσε ο φερόμενος ως υπαρχηγός. «Το να είσαι ατζέντης, να πηγαίνεις παίκτες στο καζίνο είναι δουλειά. Αυτό γίνεται με 2 τρόπους. Είτε να πας παίκτες στο καζίνο και να πάρεις λεφτά, είτε να συστήσεις κάποιον παίκτη και να τα παίξει ο παίκτης για τον άλλον. Αυτά τα λεφτά δεν δηλώνονται γιατί παίρνονται μέσα από το καζίνο που είναι ήδη φορολογημένα. Ό,τι κερδίζεται από το καζίνο είναι φορολογημένο», πρόσθεσε.

«Η σχέση με τον Μαρτίκα ήταν πολύ καλή, φιλική, είχαμε κάνει και έναν διαγωνισμό μαζί για ένα αυτοκίνητο. Γνώρισε τον «αρχηγό» και έκαναν αυτοί συνεργασίες. Πήγαιναν καλά στην αρχή, του είχε δώσει 20.000 για 25, μετα του έδινε 25 για 35. Μετά του έδινε 35 για 50. Πώς του χρωστάω λεφτά χωρίς να μου έχει δώσει ένα ευρώ; Έτσι πάρε 620.000 ευρώ; Μιλάμε σοβαρά τώρα; Είναι δυνατόν να μου έχει δώσει 620.000 ευρώ κάποιος;», συμπλήρωσε.