Κύκλωμα με «μαϊμού» επενδύσεις σε καζίνο: Το προφίλ των κατηγορούμενων - Ο αρχηγός, ο υπαρχηγός και... ο σωματοφύλακας - Real.gr

Από τις χλιδάτες διακοπές στη Μύκονο, πρώτο τραπέζι πίστα στα μπουζούκια και από εκεί μπροστά στη ρουλέτα όπου έταζαν επενδύσεις και φέρεται να ξάφριζαν τα ανυποψίαστα θύματά τους.

Είναι η περιβόητη συμμορία των καζίνο με «αρχηγό» έναν απότακτο αστυφύλακα της ΕΛ.ΑΣ., «υπαρχηγό» γνωστό επιχειρηματία και τρία ακόμα μέλη: τη σύντροφο του αρχηγού, τον σωματοφύλακα του υπαρχηγού κι έναν 46χρονο που είχε τον ρόλο να βρίσκει τα υποψήφια θύματα.

Ο εγκέφαλος του κυκλώματος φέρεται να είναι 53χρονος άνδρας. Πρώην αστυνομικός που αποτάχθηκε από το Σώμα το 2014 για απάτες.

«O 53χρονος έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν καθώς έχει κατηγορηθεί για απάτη, πλαστογραφία, εκβίαση και παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου. Λόγω της παραβατικής του συμπεριφοράς αποτάχθηκε από το Σώμα το 2014». Τα επόμενα χρόνια άρχισε να διευρύνει τον κύκλο του και να αποκτά πρόσβαση σε σουίτες των καζίνο.

«Στο καζίνο Λ… πάω τουλάχιστον 10 χρόνια, μέσα στο 2025 τρεις φορές. Ποτέ τα προηγούμενα χρόνια δεν με προσέγγισε κάποιος. Φέτος πήγαμε κι εκεί με προσέγγισε ο ‘αρχηγός’ και μου συστήθηκε ως υπεύθυνος των εγκαταστάσεων του καζίνο και είπε ότι με γνώριζε από τις προηγούμενες φορές που είχα έρθει. Εγώ δεν τον είχα ξαναδεί», λέει παρ’ ολίγον θύμα της συμμορίας.

Κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους και μετά άρχισε να τους μιλά για μεγάλες επενδύσεις και προνόμια που θα μπορούσε να τους εξασφαλίσει.

«Με ρώτησε με τι ασχολούμαι και πού μένω. Μου είπε αν θα ήθελα μιας και είμαι τακτικό μέλος να αποκτούσα κάποια προνόμια από διαμονή στο ξενοδοχείο, μέχρι και να επενδύσω κάποια χρήματα γιατί το ξενοδοχείο και το καζίνο παρουσίαζε προβλήματα».

Στο «κόλπο» όπως φαίνεται ήταν και η 44χρονη σύντροφός του που τον συνόδευε στις συναντήσεις με τα ανυποψίαστα θύματα.

«Εγώ στο πρώτο ραντεβού το μόνο που είδα με το που μπήκα στο δωμάτιο είναι ότι έφερε αυτή ξανθιά (σύντροφος αρχηγού) σε μία συσκευασία νάιλον 100.000 και του λέει του (46χρονου) ο (αρχηγός) ‘πάρτα αυτά Α…’. Ήταν για κάποιον και καλά που τα είχε βάλει για επένδυση και ότι του τα δίνανε πίσω και υποψιάστηκα ότι εγώ με το που πάω, μου εμφανίζουν λεφτά, κάτι παίζεται ότι πάνε με εντυπωσιάσουν», λέει άλλο θύμα.

Ο ίδιος ο 53χρονος, μιλώντας αποκλειστικά στο MEGA ανέφερε:

«Αρνούμαι τις κατηγορίες με όλη τη δύναμη της φωνής μου. Το σπίτι μου βγήκε σε πλειστηριασμό κι αναρωτιέμαι πόσο απατεώνας είμαι και πόσο παράνομο όφελος έχω προσκομίσει, που δεν μπορώ να σώσω το σπίτι μου και έχω και μισθωμένο αυτοκίνητο. Εγώ είμαι εθισμένος στα τυχερά παιχνίδια, κυρίως στη ρουλέτα εδώ και 40 χρόνια. Τα δήθεν θύματα, χωρίς βία, πίεση, απειλή ή απάτη μου έδωσαν τα χρήματά τους να τα παίξω στο καζίνο προσδοκώντας ένα τοκογλυφικό κέρδος περίπου 60 έως 80% τον μήνα από τα κέρδη μου στα τυχερά παιχνίδια. Γνώριζαν ότι τα χρήματα θα παιχτούν στο καζίνο και ήλπιζαν ότι θα πάρουν τα κέρδη. Ήθελαν να εκμεταλλευτούν τις δεξιότητές μου στο παιχνίδι και να βγάλουν χρήματα εύκολα και με ρίσκο».

«Το γεγονός ότι τρώγαμε στα πολυτελή εστιατόρια του καζίνο δεν είναι ποινικώς αξιολογήσιμο. Τη σουίτα μού την έδινε το ξενοδοχείο ως μπόνους για τους μεγάλους πελάτες με έντονη πρακτική δραστηριότητα. Τα ψεύτικα ρολόγια και οι λίρες ήταν, όχι μέσο απάτης, αλλά η προσπάθειά μου για εντυπωσιασμό, για να δείξω στους ανθρώπους που μου εμπιστεύονταν τα χρήματά τους ότι ζω πολυτελή ζωή από τα κέρδη από τα τυχερά παιχνίδια. Όταν ο κύριος Μαρτίκας έπαιρνε σε εβδομαδιαία βάση τον τόκο του 20% όλα ήταν ρόδινα και ανθηρά και εγώ ο ‘Αλεκάκης’ και όχι ο απατεώνας και ο αρχηγός του δήθεν του κυκλώματος. Ο κύριος Μαρτίκας έχει εξοφληθεί από εμένα. Μου έδωσε 35.000 και του έδωσα πίσω 45.000 ευρώ», λέει ο ίδιος.

«Τα όσα ισχυρίζεται είναι αποκυήματα της φαντασίας του για να φτιάξει το τέλειο άλλοθι για την απώλεια των χρημάτων του, που μας εκβίαζε να του δώσουμε πίσω σε δύο μήνες το ποσό των 3.984.000 ευρώ, ήτοι 500% σε διάστημα 2 μηνών».

Ο «υπαρχηγός»

Από την άλλη, ο φερόμενος ως «υπαρχηγός» ήταν ο άνθρωπος που το κύκλωμα έβαζε μπροστά για να πείθει επώνυμους και επιχειρηματίες να επενδύσουν.

«Ο εντολέας μου ισχυρίζεται ότι δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ από τους καταγγέλλοντες», σημειώνει ο δικηγόρος του Δημήτρης Χριστόπουλος, μιλώντας στο MEGA.

«Δεν υπάρχουν αποδεικτικά μεταφοράς των χρημάτων είτε σε αυτόν είτε μέσω αυτού».

Του άρεσε η καλή ζωή. Το προφίλ του γεμάτο από ταξίδια, μπουζούκια και εστιατόρια ενώ φαίνεται ότι ήταν και συλλέκτης… φωτογραφιών με πολιτικά πρόσωπα.

Φαίνεται πως το είχε σύστημα καθώς του έδινε κύρος και μπορούσε να διαφημίσει τα τρία ινστιτούτα μασάζ που διατηρεί σε Αθήνα και Πειραιά.

Ανέβαζε συχνά φωτογραφίες μέσα από το καζίνο αλλά και βίντεο που με το ένα χέρι παίζει πόκερ και με το άλλο του κάνουν μασάζ.

Σε εκδήλωση που έγινε πριν δύο μήνες στα γραφεία του ελληνικού FBI, ο 51χρονος βρήκε την ευκαιρία να «τρυπώσει» στο κέντρο επιχειρήσεων και να ανέβει στο βήμα για να φωτογραφηθεί, παριστάνοντας τον ομιλητή.

Οι φωτογραφίες αυτές είναι σε περίοπτη θέση στα προφίλ του, όπως και βίντεο από καλλιστεία που ήταν μέλος επιτροπής.

«Το παιχνίδι που έγινε και βρέθηκε ο Παντελής Παντελίδης την ημέρα εκείνη, δεν ήταν του αδερφού μου. Ήταν εκεί ως παίκτης», λέει από την πλευρά του ο αδερφός του φερόμενου ως αρχηγού.

«Μας έδειξε φωτογραφία ότι ήταν σε άσχημη κατάσταση και έλεγε κοιτάξτε πώς οδήγησε αυτός ο άνθρωπος. Τίποτα άλλο».

«Αυτό έγινε το ’15 – ’16. Ο αδερφός μου δεν γνώριζε τότε τον κ. Μαρτίκα», καταλήγει

Ο σωματοφύλακας του «υπαρχηγού»

Ο επιχειρηματίας φαίνεται πως δεν έκανε βήμα χωρίς τον προσωπικό του σωματοφύλακα, τον σκληρό μποξέρ που πόζαρε καθισμένος πάνω σε περιπολικό.

Ήθελε κι εκείνος να δείχνει ότι είναι κοντά στον νόμο και την τάξη, όμως σήμερα κατηγορείται ως βασικό μέλος της συμμορίας.

Το lifestyle του έντονα επιδεικτικό. Από φωτογραφίες στο Μαϊάμι και το Λος Άντζελες, μέχρι στα μπουζούκια κάνοντας μεγάλους λογαριασμούς με σαμπάνιες και λουλούδια, πάντα παρέα με τον «υπαρχηγό».

Εκτός από την χλιδάτη ζωή όμως, ο 34χρονος δηλώνει και βαθιά θρησκευόμενος. Με μότο το «Ορθοδοξία ή Θάνατος», φορά μεγάλο ξύλινο σταυρό και ανεβάζει φωτογραφίες από τις επισκέψεις του στο Άγιον Όρος και την μονή Εσφυγμένου.

Τα υπόλοιπα μέλη

Ενώ τα βασικά μέλη φέρεται να είναι πέντε, ελέγχεται η δράση και άλλων προσώπων η εμπλοκή των οποίων ακόμη δεν είναι ακόμη γνωστή.

Ένα από αυτά τα άτομα μίλησε αποκλειστικά στο MEGA:

«Δεν με έχει καλέσει κανείς αλλά για να είμαι εγώ στο κατηγορητήριο, σίγουρα κάποια παρεξήγηση έχει γίνει. Δεν υπάρχει πιο καθαρό άτομο από εμένα. Μία, δύο φορές τον χρόνο… Θες και τρεις, υπερβολή είναι. Αυτό, δηλαδή, επειδή είμαστε από το ίδιο χωριό, γνωριζόμαστε από παιδιά. Έχουμε κοινούς γνωστούς με τον Β. Όλοι έχουν πέσει από τα σύννεφα γιατί ο Β. είναι ένα παιδί που όταν θα βγούμε για ένα ποτό ας πούμε, θα είναι κουβαρντάς, θα πληρώσει».

Κάπως έτσι θάμπωναν και τα θύματά τους, στέλνοντάς τους λιμουζίνες, επιδεικνύοντάς τους διαμάντια και ράβδους χρυσού και τάζοντάς τους πολλαπλάσια κέρδη από τις δήθεν επενδύσεις τους.