Κύκλωμα που «πείραζε» αντλίες καυσίμων: Προφυλακιστέοι τέσσερις κατηγορούμενοι - Real.gr
Κύκλωμα που «πείραζε» αντλίες καυσίμων: Προφυλακιστέοι τέσσερις κατηγορούμενοι

19:26, 25/01/2026
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν τέσσερις από του 8 κατηγορούμενους που έχουν απολογηθεί μέχρι τώρα για συμμετοχή τους το κύκλωμα το οποίο φέρεται μέσω παράνομου λογισμικού να εξαπατούσε καταναλωτές σε 20 πρατήρια υγρών καυσίμων στην Αττική.
της Άννας Κανδύλη

Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, κατά περίπτωση, της υποχρεωτικής εμφάνισης σε ΑΤ και της καταβολής εγγυοδοσίας 10.000.
Οι απολογίες συνεχίζονται για τους υπόλοιπους πέντε κατηγορούμενους.
Αυτή την ώρα ενώπιον του ανακριτή, βρίσκεται ο 43χρονος ιδιοκτήτης πρατηρίων βενζίνης που του αποδίδεται αρχηγικός εόλος στο κύκλωμα.

