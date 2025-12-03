Κυπαρισσία: Βίντεο ντοκουμέντο με το όχημα των δραστών που απήγαγαν τον 47χρονο - Το χρηματικό ποσό που του απέσπασαν - Real.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό τεσσάρων κουκουλοφόρων, οι οποίοι λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τρίτης απήγαγαν έναν 47χρονο επαγγελματία έξω από την οικία του στην Κυπαρισσία, τη στιγμή που επέστρεφε από τη δουλειά του.

Οι δράστες τον ακινητοποίησαν με τη χρήση βίας και τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί στο όχημά τους. Στη συνέχεια τον μετέφεραν σε ερημική τοποθεσία στην παραλία της Κυπαρισσίας, όπου, με την απειλή και χρήση όπλου, του απέσπασαν πληροφορίες για το πού έκρυβε χρήματα τόσο στην κατοικία του στην Κυπαρισσία όσο και σε δεύτερη κατοικία που διατηρεί στα δυτικά προάστια της Αθήνας.

Σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος στην Αστυνομία, δύο από τους δράστες αποχώρησαν από το σημείο και κατευθύνθηκαν προς το σπίτι του στην Κυπαρισσία, όπου εντόπισαν και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 20.000 ευρώ. Φαίνεται μάλιστα πως καθάρισαν τον χώρο με ιδιαίτερα επαγγελματικό τρόπο, χρησιμοποιώντας ακόμη και χλωρίνη ώστε να εξαφανίσουν ίχνη. Στη συνέχεια, αφαίρεσαν και το αυτοκίνητό του και επέστρεψαν στο σημείο όπου τον κρατούσαν. Ακολούθως, οι τέσσερις δράστες επιβιβάστηκαν στα δύο οχήματα με κατεύθυνση προς την Αθήνα. Ωστόσο, στο χωριό Βασιλικός του Δήμου Οιχαλίας, ο 47χρονος προσποιήθηκε ότι λιποθυμά.

Οι δράστες τον εγκατέλειψαν σε ένα ξέφωτο, αφήνοντας εκεί και το ένα από τα οχήματά του, αλλά κρατώντας τα κλειδιά. Ο 47χρονος, ξυπόλυτος και μέσα στις λάσπες, περπάτησε μέχρι το καφενείο του χωριού, όπου λίγο πριν τις 11 το βράδυ ειδοποίησε τις αρχές. Σύμφωνα με τους θαμώνες που τον αντίκρισαν πρώτοι, ήταν εμφανώς καταπονημένος και σε κατάσταση σοκ. Την ίδια ώρα, η Αστυνομία συλλέγει και αναλύει βιντεοληπτικό υλικό τόσο από την περιοχή της Κυπαρισσίας, γύρω από την οικία και την επιχείρηση του θύματος, όσο και από τη διαδρομή που φέρεται να ακολούθησαν οι δράστες με τα δύο οχήματα μέχρι τον Βασιλικό.

Εκτιμάται ότι όλη η δράση των δραστών εκτυλίχθηκε μέσα σε περίπου δυόμισι ώρες, από λίγο μετά τις 8 έως και την εγκατάλειψη του θύματος γύρω στις 10:30. Πρόκειται για ένα πρωτοφανές περιστατικό για την περιοχή, που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων της Ασφάλειας Καλαμάτας, η οποία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα και συνεχίζει τις εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.