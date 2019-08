Κύπρος, Ελλάδα και Αρμενία συζήτησαν για την συνεργασία τους σε θέματα της Διασποράς

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο κ. Φωτίου είπε ότι «υπάρχει η πολιτική βούληση να προχωρήσουμε σε μια παραγωγική, αποτελεσματική συνεργασία σε τριμερές επίπεδο στα θέματα Διασποράς».

Όπως είπε, οι τρεις χώρες έχουν πολύ ισχυρές Διασπορές σε πολύ σημαντικές χώρες, όπως είναι οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Αγγλία και η Αυστραλία.

«Θα ενεργοποιήσουμε μέσα από αυτή τη συνεργασία τα οργανωμένα σύνολα των Διασπορών μας ώστε να προωθηθούν εκεί που πρέπει και όπως πρέπει τα συμφέροντα των τριών χωρών μας».

Αναφέρθηκε, επίσης, στο στόχο που έθεσαν για «να φέρουμε τη νέα γενιά της Διασποράς των τριών χωρών πιο κοντά» σημειώνοντας ότι αποφάσισαν να επαναλάβουν το παράδειγμα των τελευταίων ημερών με το Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κύπρο.

«Έχουμε συναποφασίσει ότι πολύ σύντομα μια ομάδα από νέους ανθρώπους που ζουν στο εξωτερικό να επισκεφθεί τις τρεις χώρες», είπε.

Ο κ. Φωτίου αναφέρθηκε επίσης στην απόφαση που έλαβαν από κοινού όπως πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα μια τριμερής διάσκεψη όπου μέσα από διάφορες εκδηλώσεις «θα παρουσιάσουμε τις τρεις ιστορικές τραγωδίες, την τουρκική εισβολή, τον Πόντο και τη γενοκτονία».

Είπε ακόμη ότι αποφάσισαν όπως εργαστούν από κοινού ώστε επιχειρηματίες από τη Διασπορά να επισκεφθούν τις τρεις χώρες για να διερευνήσουν κατά πόσον υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες. «Έχουμε συναποφασίσει να συνεργαστούμε και σε θέματα τουρισμού που έχουν σχέση με τη Διασπορά», συμπλήρωσε.

Είπε ότι το θέμα της Διασποράς θα είναι ένα από τα θέματα που θα απασχολήσουν την τριμερή Διάσκεψη των ηγετών των τριών χωρών που θα γίνει πολύ σύντομα.

The fourth trilateral meeting between Greece, Cyprus and Armenia was held today on diaspora issues. We are looking forward to the continuation of this initiative and to making full use of its potential. pic.twitter.com/SO7uLbFAZn