Κυψέλη: «Ασελγούσε επάνω στα παιδιά, έριξε και μπουνιά στο μάτι» - Τι λέει η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ - Real.gr

Σε μία σοκαριστική καταγγελία προχώρησε μητέρα δύο ΑμεΑ γυναικών, που μία εξ’ αυτών φέρεται να έπεσε θύμα βιασμού.

Η μητέρα κατήγγειλε ότι άνδρας εισήλθε σε οικία ισογείου όπου μένει με τις δύο ενήλικες, δίδυμες, κόρες της περίπου 25 ετών και βίασε τη μία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα τόνισε πως όταν απουσίαζε, ο άνδρας μπήκε στο σπίτι και βίασε τη μία εκ των δύο γυναικών, ενώ πιθανόν να επιτέθηκε και στη δεύτερη.

Ο δράστης φέρεται να έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Η μητέρα επέστρεψε στο σπίτι και βρήκε τον άνδρα μέσα σε αυτό. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τον κυνήγησε με μαχαίρι και εκείνος τράπηκε σε φυγή και αναζητείται.

Πρόκειται για γνωστό πρόσωπο της μητέρας. Η μία εκ των διδύμων που έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά, έχει τραυματιστεί και διεκομίσθη σε νοσοκομείο.

«Ασελγούσε επάνω στα παιδιά»

«Είχα πάει στο φαρμακείο και μπήκε μέσα στο σπίτι και τον έπιασα που ασελγούσε επάνω στα παιδιά. Και μετά με τα γεννητικά του όργανα έξω. Τον κοπάνησα με ένα τηγάνι, γλίστρησα, με χτύπησε, έριξε και μπουνιά στο μάτι. Μπουνιά στο κορίτσι που έχει αυτισμό. Αυτός αναζητείται και έχουν στήσει καρτέρι στο σπίτι του», λέει η μητέρα των κοριτσιών στο MEGA.