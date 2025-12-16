Κυψέλη: «Δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι σοβαρό, θέλω να τη βοηθήσω» - Τι λέει η μητέρα της 16χρονης που μαχαίρωσε την 14χρονη - Real.gr

«Δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι σοβαρό. Το βλέπει λίγο αστείο, δεν καταλαβαίνει τις συνέπειες», λέει στο MEGA η μητέρα της 16χρονης μαθήτριας που έβγαλε μαχαίρι μέσα σε σχολείο στην Κυψέλη και τραυμάτισε 14χρονη στην κοιλιά και το χέρι.

«Πήγε πρώτη μέρα και ήθελε απλά να πηγαίνει σχολείο. Άκουσε κάτι, να την βρίζει κάποιο κορίτσι και δεν μπορούσε να ελέγξει τα νεύρα της». δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παραδέχεται πως η κόρη της δυσκολεύεται με τη διαχείριση του θυμού, πως όταν συμβαίνει αυτό έχει επιθετική συμπεριφορά και πως το τελευταίο διάστημα έχει μπλέξει με κακές παρέες που την επηρεάζουν.

«Απρόβλεπτη η συμπεριφορά της. Μία ευγενική και μία τσακώνεται. Δεν μου ανοίγεται. Θέλω να την πάω σε ψυχολόγο να τα πω όλα αυτά. Δεν ξέρω γιατί, από κάποιες κακές παρέες. Έχει μπλέξει γιατί είναι καλό κορίτσι και ευαίσθητη».

«Δεν γνωρίζω για το μαχαίρι πού το βρήκε. Εγώ δούλευα, δεν ήξερα», δήλωσε.

«Έχω κλείσει ραντεβού στους δημόσιους ψυχολόγους και δεν με έχουν πάρει τηλέφωνο. Δεν με βοήθησαν σε τίποτα. Δουλεύω, δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ. (…) Έχω πάρει και το ‘Χαμόγελο του Παιδιού’ παντού, μου είπαν τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Είναι αθώα η κόρη μου και παρασέρνεται. Από κάπου ξεκινάει όλο αυτό, από κάποια παρέα».

«Όταν της μιλάω με ακούει. Της είπα ‘πρόσεχε, μην το ξανακάνεις αυτό, δεν είναι σωστό’. (…) Προσφέρω ό,τι χρειάζονται τα παιδιά, αλλά από πίσω της δεν μπορώ να πάω. (…) Θέλω να τη βοηθήσουμε, όχι να την βγάλουμε εγκληματία γιατί είναι μικρό κορίτσι. Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν μου ανοίγεται», πρόσθεσε.

«Δεν ξέρω τι δεν έχω καλά, απλά είμαι και ‘γω παγιδευμένη, παλεύω μόνη μου. (…) Εγώ θέλω να βοηθήσω το παιδί, χρειάζομαι και εγώ βοήθεια… δεν ξέρω…», καταλήγει.

Την απομάκρυναν από το προηγούμενο σχολείο

Αυτή ήταν η πρώτη ημέρα για την 16χρονη μαθήτρια στο συγκεκριμένο σχολείο. Πριν λίγο καιρό η μαθήτρια, κόρη συνταξιούχου αστυνομικού, είχε αναγκαστεί να αλλάξει σχολικό περιβάλλον γιατί και σε εκείνο το σχολείο εμφάνιζε προβληματική συμπεριφορά.

«Η μαθήτρια, όσο ήταν στο σχολείο μας, εν ώρα διαλείμματος έβαλε φωτιά σε κάδο. Έβρισε άσχημα καθηγητή γιατί της είπε ότι θα της βάλει απουσία. Στη συνέχεια πήρε το μπλοκάκι απουσιών και έβγαλε την απουσία μόνη της. Μία άλλη καθηγήτρια τής έκανε παρατήρηση και βγαίνοντας από την τάξη της πέταξε έναν κάδο και την απείλησε. Βέβαια μετά από κάθε περιστατικό ζήταγε συγγνώμη. Αφού εγκρίθηκε η απομάκρυνσή της, 5 μέρες πριν αλλάξει σχολείο, ζήτησε από δασκάλα να πάει στην τουαλέτα γιατί είχε κοπεί στο χέρι. Αφού βγήκε η 16χρονη, η καθηγήτρια πλησίασε το θρανίο της και βρήκε από κάτω ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα», λέει ο γυμνασιάρχης από το προηγούμενο σχολείο της 16χρονης.

«Η αδελφή μου δεν είναι γενικά βίαιη σαν άνθρωπος, απλά την προκαλούν και σήμερα άκουσε πως την βρίζουν στο σχολείο. Μόνο άμα την προκαλέσουν, γενικά δεν κάνει κάτι χωρίς να την προκαλέσουν. Είναι ήσυχη», λέει η αδερφή της ανήλικης.