Κυψέλη: Η στιγμή που ο 64χρονος χτυπά μέσα στο σπίτι της τη μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Αποτροπιασμό προκαλεί το βίντεο από κάμερα ασφαλείας του διαμερίσματος στην Κυψέλη, στο οποίο έχουν καταγραφεί οι στιγμές της βίαιης επίθεσης σε βάρος μητέρας δύο 25χρονων διδύμων γυναικών με αναπηρία, μετά την καταγγελλόμενη σεξουαλική επίθεση σε βάρος των κοριτσιών

Το οπτικό υλικό, που παρουσίασε το ΕΡΤnews, αποτυπώνει καρέ-καρέ τη βιαιότητα της επίθεσης του δράστη ακόμη και στην ίδια τη μητέρα των δύο κοριτσιών.

Στο βίντεο ο 64χρονος φέρεται να είχε εισέλθει στο σπίτι με αντικλείδι, το οποίο, κατά την καταγγελία, είχε κατασκευάσει χωρίς να το γνωρίζει η μητέρα, εκμεταλλευόμενος την απουσία της. Κατά την ίδια καταγγελία, φέρεται να προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της μίας 25χρονης, ενώ αποπειράθηκε να επιτεθεί σεξουαλικά και στη δίδυμη αδελφή της. Η μία εκ των δύο εξετάστηκε από ιατροδικαστή και, όπως διευκρινίστηκε, πρόκειται για ασελγείς πράξεις και όχι για βιασμό, ενώ για τη δεύτερη γίνεται λόγος για απόπειρα βιασμού.

Η καταγραφή της επίθεσης στη μητέρα

Το υλικό από την κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που η μητέρα επιστρέφει στο σπίτι, έχοντας αντιληφθεί μέσω της κάμερας ότι κάτι συμβαίνει, καθώς άκουσε τα κορίτσια να κλαίνε. Στις εικόνες φαίνεται να ζητά εξηγήσεις από τον 64χρονο και να τον απειλεί ότι θα καλέσει την αστυνομία.

Ακολουθούν σκηνές βίας κατά τις οποίες ο άνδρας χτυπά τη γυναίκα με γροθιές στο πρόσωπο, τη ρίχνει στο πάτωμα και συνεχίζει να τη χτυπά για αρκετά δευτερόλεπτα, προκειμένου να διαφύγει. Η γυναίκα σύρεται στο πάτωμα από την ένταση των χτυπημάτων.

Η μητέρα προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει, κρατώντας ένα τηγάνι και στη συνέχεια ένα μαχαίρι, προκειμένου να τον κρατήσει στο σπίτι μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί. Ο 64χρονος, ωστόσο, κατάφερε τελικά να διαφύγει.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 64χρονος, αλβανικής καταγωγής, βρίσκεται πλέον ενώπιον των Αρχών, καθώς παραδόθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Αναζητούνταν μετά την καταγγελία της μητέρας των κοριτσιών για το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε διαμέρισμα της οδού Καλιφορνίας.

Γνωστός της οικογένειας

Ο φερόμενος ως δράστης ήταν γνωστός της οικογένειας εδώ και χρόνια και βοηθούσε σε εξωτερικές εργασίες. Η ίδια τον αναγνώρισε από την πρώτη στιγμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 64χρονος αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες στους αστυνομικούς, φερόμενος να υποστήριξε ότι «ό,τι έχει να πει θα το πει ενώπιον του ανακριτή».

Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε, υπάρχουν και καταγγελίες από συγγενικά πρόσωπα που φέρονται να υποστηρίζουν ότι ενδεχομένως να έχει επιδείξει παρόμοια συμπεριφορά και στο παρελθόν σε βάρος άλλων μελών της οικογένειας.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.