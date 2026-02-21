Κυψέλη: Καταγγελία σοκ για σεξουαλική κακοποίηση 25χρονης ΑμΕΑ - Στο νοσοκομείο και η δίδυμη αδελφή της - Real.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των Αρχών για καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος δύο 25χρονων διδύμων γυναικών ΑμεΑ, μέσα στο σπίτι τους στην περιοχή της Κυψέλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για δίδυμες αδελφές, οι οποίες φέρονται να δέχθηκαν επίθεση από άνδρα αλβανικής καταγωγής, ο οποίος βοηθούσε στην ανατροφή τους.

Ειδικότερα, ο άνδρας φέρεται να μπήκε στο σπίτι την ώρα που η μητέρα απουσίαζε και να επιτέθηκε σεξουαλικά στη μία από τις δύο γυναίκες, χωρίς να προλάβει – σύμφωνα με την καταγγελία – να επιτεθεί και στη δεύτερη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα κυνηγουσε τον φερόμενο ως δράστη με μαχαίρι. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τις δύο γυναίκες στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.

Η μητέρα έχει οδηγηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής για κατάθεση, ενώ ο άνδρας αναζητείται.