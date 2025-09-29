Κυψέλη: Κατασχέθηκε πάνω από ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης - Δύο συλλήψεις - Real.gr

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, ηλικίας 26 και 56 ετών, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στην Κυψέλη προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, στις 24 Σεπτεμβρίου αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έκαναν σήμα για έλεγχο στον 26χρονο ο οποίος κινούνταν πεζός στην περιοχή της Κυψέλης. Κατά τον έλεγχο του κατηγορουμένου βρέθηκε στην κατοχή του ποσότητα κάνναβης 9 γραμμ. ενώ σε έλεγχο της οικίας του από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

* 1 κιλό και 22 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

* μικροποσότητα ecstasy και

* πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Επιπλέον, στις 23 Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Κυψέλης, εντόπισαν τον 56χρονο και σε έλεγχο της οικίας του από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* 41 γραμμ. ηρωίνης,

* 18 γραμμ. κοκαΐνης,

* 26 φαρμακευτικά δισκία,

* μαχαίρι-σουγιάς,

* 4 κινητά τηλέφωνα,

* το χρηματικό ποσό των 1.050 ευρώ και

* 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.