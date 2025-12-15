Κυψέλη: Με παραβατικό παρελθόν η 16χρονη που μαχαίρωσε την 14χρονη - Είχε συλληφθεί ξανά - Real.gr

Προβληματίζει το σοβαρό επεισόδιο με μαχαίρωμα σημειώθηκε μέσα σε σχολείο της Κυψέλης.

Ανήλικη με παραβατικό παρελθόν, που μόλις είχε αλλάξει σχολικό περιβάλλον, κάρφωσε με πεταλούδα συμμαθήτριά της. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Παίδων και έκανε ράμματα, ενώ η δράστις στην ασφάλεια Κυψέλης για να δώσει εξηγήσεις.

Τη μαχαίρωσε αδίστακτα αδιαφορώντας για συνέπειες και αυτόπτες μάρτυρες. Ένα αγόρι που ήταν παρόν έτρεξε να της αρπάξει την πεταλούδα και λίγο έλειψε να τραυματίσει και εκείνον.

Φίλη της 16χρονης μιλώντας στον ΑΝΤ1, υπογράμμισε: «Μας είπε ότι την έβρισε, τσακώθηκε και έγινε αυτό που έγινε. Το μετάνιωσε αυτό που έκανε».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν η πρώτη ημέρα που η φερόμενη δράστιδα πήγε σε αυτό το σχολείο, καθώς την είχαν διώξει από το προηγούμενο, επειδή είχε βγάλει και πάλι μαχαίρι. «Είχε μαχαιρώσει και άλλα 2 παιδάκια. Ήταν η πρώτη της μέρα και έκανε όλα αυτά», σημείωσε άλλη μαθήτρια.

Σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, δόθηκε ρητή οδηγία, τόσο προς τη Διεύθυνση στου σχολείου όσο και προς την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου, ο/η ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός του σχολείου, να έρθουν άμεσα σε επαφή με τα παιδιά και το οικογενειακό τους περιβάλλον, προκειμένου να διερευνήσουν τις ανάγκες τους και να δώσουν την υποστήριξη που χρειάζονται.

Είχε συλληφθεί τρεις φορές η ανήλικη

Αν και μόλις 16 ετών το ποινικό της μητρώο είναι ήδη μαυρισμένο και έχει ήδη τρεις συλλήψεις. Και οι τρεις το 2025.

Ειδικότερα, στις 26 Ιουλίου μαχαίρωσε πρώην συμμαθήτριά της στην περιοχή του Γκύζη. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και έκανε 5 ράμματα. «Ήθελα την εκφοβίσω όχι να την τραυματίσω» είχε πει στην Ασφάλεια.

Στις 6 Σεπτεμβρίου ενεπλάκη σε επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ενώ στις 19 Οκτωβρίου οι αστυνομικοί της ασφάλειας την εντόπισαν στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα να έχει πάνω της μαχαίρι 18 εκατοστών.

Σύμφωνα με το Star, από το προηγούμενο σχολείο την έδιωξαν πριν από μια εβδομάδα. Eίχε παραβατική συμπεριφορά. Έβαζε φωτιά σε κάδους του σχολείου, έβριζε τους καθηγητές, τους πετούσε αντικείμενα. Μάλιστα δυο μέρες πριν αλλάξει σχολικό περιβάλλον, οι καθηγητές βρήκαν κάτω από το θρανίο της ένα μαχαίρι. Μάλιστα στις συνεδριάσεις που γίνονταν για να αλλάξει σχολείο, είχε απειλήσει τους συμμαθητές της να μην ψηφίσουν υπέρ. Τους εκβίαζε μέσω social media.

Το επεισόδιο ξεκινάει λίγες ώρες νωρίτερα. Η 16χρονη – πρώτη μέρα στο καινούργιο της σχολείο – καθώς είχε αλλάξει σχολικό περιβάλλον λόγω απαράδεκτης συμπεριφοράς, περνάει έξω από τις τουαλέτες. Ακούει το θύμα και μια ακόμα ανήλικη να μιλούν χαμηλόφωνα για εκείνη.

Η αδερφή της υποστηρίζει ότι την έβριζαν αποκαλώντας την:

«Πρεζάκι, ότι ήρθε η άλλη η βρωμιάρα και τι κάνει εδώ πέρα. Μια χαρά κοπέλα, μόνο αν την προκαλέσουν, γενικά δεν κάνει κάτι χωρίς να την προκαλέσουν».

Η 16χρονη περίμενε την κατάλληλη στιγμή και μόλις είδε στις σκάλες την 14χρονη άρχισε να της φωνάζει και να τη ρωτά γιατί την έβριζε. Έβγαλε το μαχαίρι και την τραυμάτισε. Προκαλεί προβληματισμό ότι επέλεξε να τη χτυπήσει στην κοιλιά.

Το θύμα αιμορραγώντας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων.

Σύμφωνα με το STAR, η δράστις 16 ετών πηγαίνει τρίτη Γυμνασίου. Έχει χάσει χρονιά. Πέρυσι είχε μείνει από απουσίες από τον Οκτώβριο. Ο πατέρας της είναι πρώην αστυνομικός και έχει ακόμα 3 αδέρφια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς της είναι σε διάσταση. Η ανήλικη έχει συλληφθεί.