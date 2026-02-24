Κυψέλη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του επίδοξου βιαστή - Μπήκε στο σπίτι με κλειδιά - Real.gr

Νέα αποκαλυπτικά ντοκουμέντα για την φρικτή υπόθεση στην Κυψέλη, ήρθαν στη δημοσιότητα.

Όπως καταγράφεται στο βίντεο, ο δράστης μπήκε στο σπίτι, όπου ήταν μόνη της η κοπέλα, χρησιμοποιώντας κλειδιά. «Είχε βγάλει αντικλείδια και προσχεδιάσει την επίθεση», καταγγέλλει η μητέρα του θύματος μιλώντας στο STAR.

Ο επίδοξος βιαστής μπήκε στο σπίτι της φρίκης σαν να μπαίνει στο δικό του. Κανονικά, με κλειδιά. Στο ντοκουμέντο καταγράφεται να κινείται στο δωμάτιο όπου βρίσκεται η κοπέλα με τις ειδικές ανάγκες, το θύμα του. Περιφέρθηκε στον χώρο και την κοιτούσε. Άγνωστο γιατί, βγήκε από το διαμέρισμα, προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα ακριβώς απέναντι και επέστρεψε ξανά. Προσπάθησε να κλειδώσει την πόρτα εσωτερικά.

«Ίσως κάποια μέρα που τον έστειλα για θελήματα να του έδωσα τα κλειδιά και έβγαλε αντικλείδι χωρίς να το γνωρίζω. Το μόνο κλειδί που είχε αυτός ήταν από αποθήκη δίπλα από το διαμέρισμα, όπου άφηνε τα ψώνια και το συσσίτιο από την εκκλησία».

Σε βίντεο καταγράφεται και η στιγμή που φτάνει η μητέρα και αντικρίζει τη φρίκη. Εκείνος ατάραχος. Κατέβηκε από το κρεβάτι και κάθισε σε μια καρέκλα. Είναι τόσο αδίστακτος που έκανε σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Και δεν είναι μόνο αυτό – όταν η μητέρα, σοκαρισμένη, του επιτέθηκε, εκείνος δεν δίστασε να σηκώσει χέρι. Τη χτύπησε με μανία, ενώ η γυναίκα είχε πέσει στο πάτωμα, αβοήθητη. Και πάλι όμως εμφανίστηκε ψύχραιμος. Με αργό βήμα βγήκε από την πολυκατοικία. Μια συμπεριφορά ανεξήγητη.

Η μητέρα της 25χρονης, δευτερόλεπτα μετά, πήρε ένα κουζινομάχαιρο και βγήκε στους δρόμους να τον βρει. Την πρόλαβε η αστυνομία. Ο δράστης εμφανίστηκε και πάλι προκλητικός. Την κάλεσε στο τηλέφωνο. Άκουσε τους ασυρμάτους και το έκλεισε.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο συγκεκριμένος άνδρας κυκλοφορούσε εδώ, στην οδό Αγίας Ζώνης, στην Κυψέλη. Πωλούσε λαθραία τσιγάρα, ενώ κρατούσε στα χέρια του κι ένα κασετόφωνο που είχε τέρμα τη μουσική.

«Πουλάει λαθραία τσιγάρα σε όλη την Κυψέλη. Εδώ στην Κυψέλη όλοι τον ξέρουν», λέει η μητέρα του θύματος.

Είχε χτίσει το προφίλ του ανήμπορου. Η γειτονιά τον είχε πιστέψει. Τον έβαζαν στα σπίτια τους σχεδόν καθημερινά. Τώρα είναι όλοι σοκαρισμένοι.