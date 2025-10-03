Κυψέλη: Όλμο και χειροβομβίδα είχε σπίτι του ο 57χρονος νοσηλευτής που προσποιούνταν τον αστυνομικό - Real.gr

Ολόκληρο οπλοστάσιο εντόπισαν οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ σε σπίτι 57χρονου νοσηλευτή στην Κυψέλη, ο οποίος μάλιστα προσποιούνταν τον αστυνομικό και είχε δηλώσει «Θεματοφύλακας του Συντάγματος».

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελίες κατοίκων ότι άνδρας κυκλοφορούσε στη γειτονιά παριστάνοντας τον αστυνομικό και διενεργούσε ελέγχους.

Οι άνδρες της ΔΙΑΣ τον εντόπισαν και, αφού τους είπε πως «είναι δικός τους» και ότι ανήκει στο «Θεματοφύλακες του Συντάγματος», τον προσήγαγαν.

Ο 57χρονος, ο οποίος εργάζεται σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον εξοπλισμό των αστυνομικών, υποστηρίζοντας ότι ασχολείται «με μεγάλα πράγματα».

Στην κατοχή του βρέθηκε πλήρες οπλοστάσιο που περιελάμβανε όλμο, χειροβομβίδα, σφαίρες, δακρυγόνο και κρότου λάμψης. Το υλικό κατασχέθηκε και η υπόθεση έχει περάσει ήδη στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για περαιτέρω έρευνα.