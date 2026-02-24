Κυψέλη: Παραδόθηκε ο 64χρονος που αναζητούνταν για σεξουαλική επίθεση σε 25χρονη ΑμεΑ - Real.gr

Παραδόθηκε στις Αρχές, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, ο 64χρονος αλβανικής καταγωγής που καταγγέλθηκε για απόπειρα βιασμού σε βάρος 25χρονης ΑμεΑ μέσα στο σπίτι της οικογένειάς της στην Κυψέλη.

Υπενθυμίζεται πως η μητέρα της 25χρονης κατήγγειλε το περιστατικό στην ΕΛ.ΑΣ. όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί μέσω του κλειστού κυκλώματος καμερών, που υπήρχαν μέσα στο σπίτι, ενώ μόλις επέστρεψε σπίτι είδε την κόρη της να κλαίει.

Η ίδια τον χτύπησε με ένα τηγάνι στο κεφάλι και στη συνέχεια τον κηνύγησε με μαχαίρι, ωστόσο ο 64χρονος κατάφερε να δραπετεύσει.