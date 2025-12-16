Κυψέλη: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 16χρονης που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της σε σχολείο - Real.gr

Quantcast
16:00, 16/12/2025
της Άννας Κανδύλη

Ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας μέσα σε σχολικό συγκρότημα καθώς και για το πλημμέλημα της οπλοχρησίας ασκήθηκε από την εισαγγελία ανηλίκων σε βάρος της 16χρονης που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της σε σχολείο της Κυψέλης.
Η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε σε ανακριτή ανηλίκων για να απολογηθεί.

