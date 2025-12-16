Κυψέλη: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 16χρονης που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της σε σχολείο - Real.gr

της Άννας Κανδύλη

Ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας μέσα σε σχολικό συγκρότημα καθώς και για το πλημμέλημα της οπλοχρησίας ασκήθηκε από την εισαγγελία ανηλίκων σε βάρος της 16χρονης που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της σε σχολείο της Κυψέλης.

Η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε σε ανακριτή ανηλίκων για να απολογηθεί.