Quantcast
Κυψέλη: Προφυλακιστέος ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει 25χρονη ΑμΕΑ - Τι είπε στην απολογία του - Real.gr
real player

Κυψέλη: Προφυλακιστέος ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει 25χρονη ΑμΕΑ – Τι είπε στην απολογία του

15:10, 27/02/2026
Κυψέλη: Προφυλακιστέος ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει 25χρονη ΑμΕΑ – Τι είπε στην απολογία του

της Άννας Κανδύλη

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απολογία του ισχυρίστηκε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσοστητα αλκοόλ και δεν θυμάται τι έγινε. Όπως φέρεται να είπε, πήγε στο σπίτι της οικογένειας, καθώς η μητέρα των κοριτσιών του είχε δώσει τα κλειδιά για να το δείχνει σε υποψήφιους αγοραστές, επειδή σκόπευε να το πουλήσει.

Επικαλέστηκε δε και ψυχιατρικά προβλήματα, και προς τούτο κατέθεσε μέσω του δικηγόρου του αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Η μητέρα των κοριτσιών, στο άκουσμα της προφυλάκισης του 64χρονου, ξέσπασε σε φωνές και κατάρες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved