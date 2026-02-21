Κυψέλη: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στην 25χρονη ΑμεΑ και την αδερφή της - Αναζητείται ο δράστης - Real.gr

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Αλβανού που επιτέθηκε εναντίον δύο 25χρονων κοριτσιών ΑμεΑ στην Κυψέλη έχει εξαπολύσει η Ελληνική Αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι όπως κατήγγειλε η μητέρα των δύο κοριτσιών ο δράστης, που φέρεται να έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, εισήλθε στην οικία ισογείου όπου διαμένουν και επιτέθηκε στη μία με σκοπό να τη βιάσει.

Λίγη ώρα αργότερα, η μητέρα επέστρεψε στο σπίτι και βρήκε τον άνδρα μέσα σε αυτό, τον κυνήγησε και εκείνος κατάφερε να διαφύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για γνωστό πρόσωπο της οικογένειας.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που εξέτασε τα δύο κορίτσια δεν υπάρχει τετελεσμένος βιασμός.

Η εκτίμηση των Αρχών είναι ότι ο δράστης επιτέθηκε στη μία 25χρονη αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την πράξη του.

Έλειψε για λίγα λεπτά η μητέρα

«Είχα πάει στο φαρμακείο, ούτε δέκα λεπτά δεν έκανα, και μπήκα μέσα στο σπίτι και τον έπιασα που ασελγούσε πάνω στα παιδιά. Τον κοπάνησα με ένα τηγάνι, γλίστρησα, με χτύπησε, έριξε και μπουνιά στο μάτι στο ένα κορίτσι. Τώρα πάω στο Θριάσιο να δω πως είναι το παιδί. Αυτός τώρα αναζητείται, έχουν στήσει καρτέρι οι αστυνομικοί στο σπίτι του μήπως πάει και τον πιάσουν, αλλά εγώ πιστεύω ότι έχει φύγει για Αλβανία», σημείωσε μιλώντας στο in η μητέρα των δύο κοριτσιών, μετά τον εφιάλτη που έζησε στην Κυψέλη.

Όσα ακολούθησαν δεν τα χωρά ανθρώπινος νους. Η μητέρα των κοριτσιών μιλά αποκλειστικά στο MEGA και ξεσπά.

«Πήγα στο φαρμακείο που είναι ούτε 20 μέτρα από το σπίτι να πάρω γυαλιά και γυρνώντας, τον βρήκα μέσα».

Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε σεξουαλικά στη μία από τις δύο αδελφές. Η 25χρονη μεταφέρθηκε τραυματισμένη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.

Στα πλάνα του MEGA, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. φτάνουν στο σπίτι μαζί με το ασθενοφόρο. Διασώστες τοποθετούν τη νεαρή γυναίκα στο φορείο.

Οι αρρωστημένες κινήσεις του δράστη έχουν καταγραφεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος του σπιτιού, ενώ παράλληλα οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιχείρησε να επιτεθεί και στο δεύτερο κορίτσι.

Η μητέρα ήταν εκείνη που όταν επέστρεψε στο σπίτι, άνοιξε την πόρτα και αντίκρισε την φρίκη. Σε κατάσταση σοκ, του επιτέθηκε με ό,τι βρήκε μπροστά της. Με ένα τηγάνι και ένα μαχαίρι.