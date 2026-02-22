Κυψέλη: Βίντεο-ντοκουμέντο από την εισβολή του 64χρονου στο σπίτι της 25χρονης ΑμεΑ - Ξυλοκόπησε άγρια τη μητέρα της - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό 64χρονου στην Κυψέλη, ο οποίος φέρεται να αποπειράθηκε να βιάσει 25χρονη μέσα στο σπίτι της.

Ειδικότερα, το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA, με τις εικόνες να αποτυπώνουν την κίνηση του δράστη λίγα λεπτά πριν από την επίθεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου δέκα λεπτά πριν τις 10 το πρωί, ο 64χρονος εμφανίζεται στην είσοδο της κατοικίας, να πλησιάζει με κλειδιά, να ξεκλειδώνει την πόρτα, να εισέρχεται στον χώρο και να κλειδώνει πίσω του.

Στη συνέχεια φέρεται να επιχείρησε να κακοποιήσει σεξουαλικά την 25χρονη. Λίγα λεπτά αργότερα, η μητέρα της νεαρής γυναίκας επέστρεψε στο σπίτι και βρέθηκε αντιμέτωπη με τη σκηνή της επίθεσης.

Αναζητείται ο 64χρονος δράστης

Όπως επισημαίνεται, παρότι η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε και τη στιγμή της απόπειρας βιασμού, το σχετικό υλικό δεν προβάλλεται για ευνόητους λόγους.

Η μητέρα της 25χρονης επιχείρησε να καλέσει την αστυνομία, ωστόσο ο δράστης της επιτέθηκε, χτυπώντας την επανειλημμένα. Στο βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφεται να τη γρονθοκοπεί και να τη λακτίζει ενώ βρίσκονται στο έδαφος, με την ίδια να προσπαθεί να αμυνθεί χρησιμοποιώντας ένα τηγάνι.

Ο 64χρονος στη συνέχεια εγκατέλειψε τον χώρο και αναζητείται από τις αρχές.

Δείτε το βίντεο από το σπίτι της 25χρονης στην Κυψέλη: