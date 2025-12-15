Κυψέλη: «Βλέπω να τη μαχαιρώνει στην κοιλιά και μετά στο χέρι»-Μαρτυρία για το επεισόδιο σε σχολείο - Real.gr

Νέο περιστατικό παραβατικότητας ανηλίκων σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/12) σε σχολείο στην Κυψέλη.

Πιο συγκεκριμένα, 16χρονη μαθήτρια επιτέθηκε σε 14χρονη εντός του σχολείου τους, όταν άκουσε την 14χρονη μαζί με άλλη μαθήτρια να μιλούν υποτιμητικά για την ίδια.

«Είχε χτυπήσει το κουδούνι για να μπούμε μέσα και μετά κατέβαινα για να πιω νερό και βλέπω να έχουν μπει σε έναν κύκλο τα δύο κορίτσια και η 16χρονη να φωνάζει στην 14χρονη ‘γιατί με είπες πρεζού’ και να την βρίζει με χυδαία σχόλια. Μετά βγάζει το μαχαίρι και βλέπω να της το χώνει στην κοιλιά και μετά στο χέρι βαθύτερα», λέει μαθήτρια – μάρτυρας του περιστατικο, σύμφωνα με το MEGA.

Η 14χρονη τραυματίστηκε στο χέρι και την κοιλιά από μαχαίρι τύπου πεταλούδα.

«Ήρθαν δάσκαλοι και πήραν την 16χρονη και την 14χρονη για να έρθει το ΕΚΑΒ γιατί αιμορραγούσε. Οι πιο πολλοί από το σχολείο μου έκλαιγαν».

Όπως λέει η μαθήτρια, η 16χρονη μετά το συμβάν «δεν είχε ενοχληθεί καθόλου απλά γέλαγε. Προχώραγε και γέλαγε».

Σημειώνεται πως η 16χρονη βρισκόταν για πρώτη ημέρα στο συγκεκριμένο σχολείο. Είχε φύγει από το παλιό της λόγω προβληματικής συμπεριφοράς.

«Ήταν πρώτη ημέρα από αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Έχω ακούσει ότι είχε ξανακάνει αυτά τα πράγματα σε άλλα δύο παιδιά».

Η 14χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου.

«Από τύχη σώθηκε», λέει από την πλευρά του ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ.

«Νοσηλεύεται στην ορθοπεδική κλινική, είναι εκτός κινδύνου».

Από την επίθεση κινδύνεψε και ένας ακόμα ανήλικος μαθητής.

Δείτε το βίντεο: