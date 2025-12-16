Κυψέλη: Υπό κατάληψη το σχολείο που η 16χρονη μαχαίρωσε συμμαθήτριά της - «Φοβόμουν για τη ζωή μου» - Real.gr

Υπό κατάληψη είναι το γυμνάσιο στην Κυψέλη όπου χθες μια 16χρονη μαθήτρια μαχαίρωσε μια 14χρονη.

Όλη η σχολική κοινότητα είναι αναστατωμένη από το χθεσινό περιστατικό, με τους μαθητές να προχωρούν σε κατάληψη του σχολείου, ζητώντας να φύγει από το σχολείο η 16χρονη αλλά και τη συχνότερη παρουσία ψυχολόγου στη σχολική μονάδα. Όπως λένε, ψυχολόγος παρακολουθεί μαθητές μία φορά την εβδομάδα, ωστόσο τονίζουν πως δεν είναι αρκετό.

«Είδα τα κορίτσια να είναι σε ένα κύκλο. Η 16χρονη της φώναζε και της μιλούσε έντονα. Έβγαλε το μαχαίρι από την τσέπη της και τη μαχαίρωσε στην κοιλιά και στο χέρι, απ’ ότι είδα. Ήρθαν οι δάσκαλοι, τις πήραν στο γραφείο. Μετά ήρθε το 100 και το ΕΚΑΒ, πήραν το κορίτσι στο Παίδων και το άλλο κορίτσι στην Αστυνομία», ανέφερε μαθήτρια του σχολείου.

«Είχε γίνει μία παρεξήγηση, ότι η 14χρονη είπε την 16χρονη πρεζού. Δεν την είχαμε δει καθόλου, ήταν η πρώτη της ημέρα. Ήταν κλεισμένη στην τουαλέτα, την έβγαλε η καθαρίστρια με τα χίλια ζόρια. Χτύπησε το κουδούνι, πήγε να πάει στο μάθημα, είδε την 14χρονη και την έβριζε. Δεν την άφηνε να μιλήσει και απλά έβγαλε την πεταλούδα από την τσέπη και τη μαχαίρωσε».

Μιλώντας στην ΕΡΤ για το αιματηρό περιστατικό που εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια διαλείμματος στον προαύλιο χώρο του σχολείου όπου συστεγάζονται το 15 Γυμνάσιο Αθηνών και το 60ο Γυμνάσιο, μπροστά σε ομάδα μαθητών, μαθήτρια είπε ότι η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα. Όλα ξεκίνησαν, όπως είπε, όταν η 16χρονη που είχε μόλις πάρει μεταγραφή στο σχολείο, έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε στην 14χρονη, τραυματίζοντάς την στην κοιλιά και στο χέρι. «Μετά αρχίσαμε να φωνάζουμε τους καθηγητές», σημείωσε ενώ, όπως εξιστόρησε η 16χρονη που συνελήφθη, επιχείρησε να μαχαιρώσει και ένα αγόρι που επιχείρησε να την σταματήσει.

«Πήγε να μαχαιρώσει κι εκείνον. Εγώ δεν μπορούσα να μπω στη μέση, φοβόμουν για τη ζωή μου», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν την είχαμε ξαναδεί. Την είδαμε μόνο όταν είχε βγάλει το μαχαίρι». Σύμφωνα με την 14χρονη «είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο» στο συγκεκριμένο σχολείο. «Καυγάδες υπάρχουν παντού, αλλά μαχαίρια όχι. Έχει φοβηθεί όλος ο κόσμος», σημείωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν η πρώτη ημέρα που η φερόμενη δράστιδα πήγε στο 15ο Γυμνάσιο Κυψέλης,, καθώς την είχαν διώξει από το προηγούμενο, επειδή είχε βγάλει και πάλι μαχαίρι. «Είχε μαχαιρώσει και άλλα 2 παιδάκια. Ήταν η πρώτη της μέρα και έκανε όλα αυτά», σημείωσε άλλη μαθήτρια.

Σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, δόθηκε ρητή οδηγία, τόσο προς τη Διεύθυνση στου σχολείου όσο και προς την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου, ο/η ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός του σχολείου, να έρθουν άμεσα σε επαφή με τα παιδιά και το οικογενειακό τους περιβάλλον, προκειμένου να διερευνήσουν τις ανάγκες τους και να δώσουν την υποστήριξη που χρειάζονται.

Είχε συλληφθεί τρεις φορές η ανήλικη

Αν και μόλις 16 ετών το ποινικό της μητρώο είναι ήδη μαυρισμένο και έχει ήδη τρεις συλλήψεις. Και οι τρεις το 2025.

Ειδικότερα, στις 26 Ιουλίου μαχαίρωσε πρώην συμμαθήτριά της στην περιοχή του Γκύζη. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και έκανε 5 ράμματα. «Ήθελα την εκφοβίσω όχι να την τραυματίσω» είχε πει στην Ασφάλεια.

Στις 6 Σεπτεμβρίου ενεπλάκη σε επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ενώ στις 19 Οκτωβρίου οι αστυνομικοί της ασφάλειας την εντόπισαν στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα να έχει πάνω της μαχαίρι 18 εκατοστών.

Σύμφωνα με το Star, από το προηγούμενο σχολείο την έδιωξαν πριν από μια εβδομάδα. Eίχε παραβατική συμπεριφορά. Έβαζε φωτιά σε κάδους του σχολείου, έβριζε τους καθηγητές, τους πετούσε αντικείμενα. Μάλιστα δυο μέρες πριν αλλάξει σχολικό περιβάλλον, οι καθηγητές βρήκαν κάτω από το θρανίο της ένα μαχαίρι. Μάλιστα στις συνεδριάσεις που γίνονταν για να αλλάξει σχολείο, είχε απειλήσει τους συμμαθητές της να μην ψηφίσουν υπέρ. Τους εκβίαζε μέσω social media.

Το επεισόδιο ξεκινάει λίγες ώρες νωρίτερα. Η 16χρονη – πρώτη μέρα στο καινούργιο της σχολείο – καθώς είχε αλλάξει σχολικό περιβάλλον λόγω απαράδεκτης συμπεριφοράς, περνάει έξω από τις τουαλέτες. Ακούει το θύμα και μια ακόμα ανήλικη να μιλούν χαμηλόφωνα για εκείνη.

Η αδερφή της υποστηρίζει ότι την έβριζαν αποκαλώντας την:

«Πρεζάκι, ότι ήρθε η άλλη η βρωμιάρα και τι κάνει εδώ πέρα. Μια χαρά κοπέλα, μόνο αν την προκαλέσουν, γενικά δεν κάνει κάτι χωρίς να την προκαλέσουν».

Η 16χρονη περίμενε την κατάλληλη στιγμή και μόλις είδε στις σκάλες την 14χρονη άρχισε να της φωνάζει και να τη ρωτά γιατί την έβριζε. Έβγαλε το μαχαίρι και την τραυμάτισε. Προκαλεί προβληματισμό ότι επέλεξε να τη χτυπήσει στην κοιλιά.

Το θύμα αιμορραγώντας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων.

Σύμφωνα με το STAR, η δράστις 16 ετών πηγαίνει τρίτη Γυμνασίου. Έχει χάσει χρονιά. Πέρυσι είχε μείνει από απουσίες από τον Οκτώβριο. Ο πατέρας της είναι πρώην αστυνομικός και έχει ακόμα 3 αδέρφια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς της είναι σε διάσταση. Η ανήλικη έχει συλληφθεί.